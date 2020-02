LIVE Irlanda-Scozia 13-6, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Sexton porta i padroni di casa a distanza di break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

45′ PIAZZATO SEXTON. Non sbaglia stavolta l’Irlanda, che si porta a distanza di bonus. Irlanda-Scozia 13-6.

44′ Nel raggruppamento uno scozzese non rotola via e c’è punizione per l’Irlanda.

42′ Parte a spron battuto l’Irlanda, che inizia subito all’attacco.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO. IRLANDA-SCOZIA 10-6.

It's too close to call in Dublin with just four points separating the teams at the end of a seesaw opening 40 minutes Which way is this one going after the break?#IREvSCO #GuinnessSixNations pic.twitter.com/xrLQ1dOh1e — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

38′ Sexton sbaglia dalla distanza. Si resta sul 10-6 per i padroni di casa.

36′ Ingresso laterale della Scozia punito, nuovo piazzato per l’Irlanda.

33′ PIAZZATO DI SEXTON. L’Irlanda capitalizza al massimo e da lunga distanza centra i pali. Irlanda-Scozia 10-6.

PEN IRE 10-6 SCO It's 10 points for Ireland and 10 points for Johnny Sexton as the fly-half nails a tricky long-range kick to give his team a four-point advantage with half-time four minutes away#IREvSCO #GuinnessSixNations — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

30′ Mischia ordinata per la Scozia sui 22 avversari per un in avanti.

27′ Un calcio della Scozia non esce e riprende vigore la fase offensiva degli irlandesi.

24′ Si salva l’Irlanda, che respinge l’assalto degli scozzesi.

21′ Mischia ordinata nei propri 22 per l’Irlanda, che prova a risalire il campo.

19′ Continua a spingere la Scozia, che chiude l’Irlanda nei 22.

16′ PIAZZATO DI HASTINGS. Lo scozzese non sbaglia dalla piazzola. Irlanda-Scozia 7-6.

PEN IRE 7-6 SCO It's two from two for Adam Hastings, with the fly-half stroking a second penalty between the posts to narrow the gap to a single point#IREvSCO #GuinnessSixNations — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

15′ Punizione per la Scozia. Molto fallosa l’Irlanda in avvio.

12′ TRASFORMAZIONE SEXTON. Non sbaglia dalla piazzola l’irlandese. Irlanda-Scozia 7-3.

TRY IRE 7-3 SCO@IrishRugby's new captain Johnny Sexton gets his team's campaign up and running with a wonderfully worked try, courtsey of the sharpest of passes from scrum-half Conor Murray – and then adds the extras#IREvSCO #GuinnessSixNations — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

10′ META DI SEXTON! Dopo una prolungata fase offensiva l’Irlanda allarga il gioco sulla sinistra e sfonda sulla sinistra con Sexton. Irlanda-Scozia 5-3.

Slick as you like@JohnnySexton scores @IrishRugby's first try of the Championship with a beuatifully executed play #IREvSCO #GuinnessSixNations pic.twitter.com/YBhf06kzps — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

8′ Spinge finalmente l’Irlanda, che comunque sembra pasticciare in attacco.

5′ PIAZZATO DI HASTINGS! Non sbaglia lo scozzese e gli ospiti passano a condurre. Irlanda-Scozia 0-3.

PEN IRE 0-3 SCO What a start from the visitors, as they show some real ambition with a string of attacks before eventually winning the penalty that Adam Hastings slots with ease#IREvSCO #GuinnessSixNations — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

4′ Calcio per la Scozia per un’entrata irregolare degli irlandesi.

2′ Inizio positivo per la Scozia, poi u tenuto a terra vanifica l’azione offensiva.

INIZIO PARTITA

17.40 L’Irlanda ha cambiato allenatore e capitano, ma arriva al Guinness Sei Nazioni come probabile prima avversaria dell’Inghilterra al titolo. Farrell punta sull’ossatura del Leinster, club ancora imbattuto sia in Pro 14 sia in Champions Cup, per cambiare velocemente marcia. Di contro, la Scozia non ha cambiato tecnico, ma Greg Townsend deve ritrovare le redini di un paio di anni fa, quando i britannici sembravano in forte crescita, chiedendo ai suoi soprattutto di ritrovare quella concretezza non vista in Giappone. Favoriti ovviamente i padroni di casa, che non dovranno farsi sorprendere dagli ospiti scozzesi.

The sun is setting in Dublin – but the #GuinnessSixNations is only just getting started#IREvSCO is up next,. And it's not to be missed pic.twitter.com/5hRmz3ffxj — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

17.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Scozia, seconda partita della prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2020. In campo in quel di Dublino due delle deluse dell’ultima Coppa del Mondo, con l’Irlanda che puntava in alto che si è fermata ai quarti di finale (perdendo anche col Giappone nella fase a gironi), mentre l’avventura scozzese si è fermata ancora prima, con i ko proprio contro Irlanda e Giappone a rendere i Mondiali un flop.

Everything to play for It's @IrishRugby v @Scotlandteam and the Aviva is just about ready to go#IREvSCO #GuinnessSixNations pic.twitter.com/V3apq6OLuj — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Scozia, seconda partita della prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2020. In campo in quel di Dublino due delle deluse dell'ultima Coppa del Mondo, con l'Irlanda che puntava in alto che si è fermata ai quarti di finale (perdendo anche col Giappone nella fase a gironi), mentre l'avventura scozzese si è fermata ancora prima, con i ko proprio contro Irlanda e Giappone a rendere i Mondiali un flop.

L’Irlanda ha cambiato allenatore e capitano, ma arriva al Guinness Sei Nazioni come probabile prima avversaria dell’Inghilterra al titolo. Farrell punta sull’ossatura del Leinster – club ancora imbattuto sia in Pro 14 sia in Champions Cup – per cambiare velocemente marcia. Di contro, la Scozia non ha cambiato tecnico, ma Greg Townsend deve ritrovare le redini di un paio di anni fa, quando i britannici sembravano in forte crescita, chiedendo ai suoi soprattutto di ritrovare quella concretezza non vista in Giappone. Favoriti ovviamente i padroni di casa, che non dovranno farsi sorprendere dagli ospiti scozzesi. Appuntamento alle 17.45 con l’inizio della partita.

