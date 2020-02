Inter-Napoli stasera in tv, su che canale vederla gratis e in chiaro: orario e programma semifinale Coppa Italia calcio

Questa sera si giocherà il primo round: oggi, mercoledì 12 febbraio, l’Inter, che ha eliminato la Fiorentina nei quarti di finale, ospiterà il Napoli, che ha battuto la Lazio, nell’andata della semifinale della Coppa Italia di calcio. I partenopei, testa di serie numero 1, giocheranno infatti l’andata in trasferta ed il ritorno in casa.

La gara di questa sera sarà trasmessa alle ore 20.45 in diretta tv gratis ed in chiaro su Raiuno, mentre sarà visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della sfida. La gara di ritorno si giocherà giovedì 5 marzo 2020.

Probabili formazioni

Inter: Padelli, Bastoni, Skrjniar, De Vrji, Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Lautaro, Lukaku.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Allan, Elmas, Politano, Milik, Insigne.

PROGRAMMA COPPA ITALIA CALCIO 2019-2020

Semifinali

Andata mercoledì 12/02/2020 ore 20.45

Inter-Napoli

Loading...

Loading...

Guida tv – Diretta su Raiuno

Guida streaming – Diretta su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse