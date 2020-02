Hockey pista: Lodi e Trissino, serata da urlo in Europa. Valdagno super in campionato

Regala emozioni su tutti i fronti il sabato sera appena trascorso dell’hockey pista. Dalla Serie A1 all’Eurolega, senza dimenticare la WS Europe Cup. Gol, brividi, storie incredibili nei palazzetti nostrani e del Vecchio Continente. Lodi, Trissino e Valdagno, a diverse latitudini, finiscono sugli scudi, mentre a rammaricarsi sono Monza e Forte dei Marmi, in attesa, domani, della sfida che vedrà coinvolto il Sarzana. Andiamo con ordine.

SERIE A1

Nel derby vicentino il Valdagno sbanca 1-5 la tana del Montebello portandosi a casa tre punti preziosi in ottica play-off. La squadra di Oviedo viene trascinata da Gimenez, che con la sua doppietta vanifica il temporaneo gol del pareggio di Ghirardello e tira la volata alle marcature di Brendolin, De Oro e Torner, i quali rifiniscono al meglio una vittoria trionfale per i biancoblu. L’altra sfida in programma, invece, ha visto pareggiare in maniera pirotecnica Bassano e Correggio. Le due compagini hanno infatti impattato sul 4-4 raccogliendo un punto a testa. Grandi protagonisti rispettivamente Candanedo per i padroni di casa con due griffe, e Posito per gli ospiti emiliani con una tripletta. Mercoledì tutto il resto del programma che definirà al meglio la classifica.

EUROLEGA

Il bilancio italiano, in attesa della sfida che vedrà domani il Sarzana andare a far visita (in una mission impossible, ndr) al Barcellona, parla di una vittoria e due sconfitte. L’acuto del Bel Paese arriva direttamente dal Lodi che, strapazzando i campioni d’Europa in carica dello Sporting fra le mura amiche per 5-1 (hat-trick di Martinez), elimina i portoghesi dalla competizione ottenendo così anche la certezza del passaggio del turno fra le migliori otto del Vecchio Continente. Un’affermazione che purtroppo però rimane isolata, dal momento che sia il Monza, sconfitto in casa 2-3 dal Porto dopo una partita combattuta, sia il Forte dei Marmi, andato ko per 2-1 nel fortino del Deportivo Liceo, si sono dovute arrendere alle rispettive rivali. Per i lombardi ora il passaggio del turno arriverebbe dall’impresa difficilissima in casa del Noia, mentre per i toscani le chances di proseguire la campagna europea si spengono qui.

WS EUROPE CUP

Nell’andata dei quarti di finale, il Trissino sfrutta il regalo del sorteggio sommergendo di gol (10-2) gli austriaci del Dornbirn, prenotando un posto alla prossima Final Four a differenza del Follonica che, superato 7-4 in casa del Braga, dovrà cercare di raddrizzare le cose nella gara di ritorno prevista fra tre settimane.

Loading...

Loading...

NOTE TECNICHE DEL CAMPIONATO DI SERIE A1

Sabato 15 febbraio 2020 – ore 20:45 – PalaSIND di Bassano del Grappa (VI)

STEMA BASSANO 1954 – BDL CORREGGIO = 4-4 (2-3, 2-1)

Stema: Pertegato, Crespo (C), Candanedo, Piroli, Milani – Llisa, Pilati, Baggio, Toniolo, Merlo – All. Marozin

BDL: Campor, Zucchiatti (C), Barbieri, Posito, Bertolucci – Ceschin, Maniero, Gavioli G, Ehimi, Salines – All. Jara

Marcatori: 1t: 1’35” Posito (C), 14’12” Posito (C), 14’36” Candanedo (B), 18’56” Posito (C), 22’43” Milani (B) – 2t: 1’44” Candanedo (B), 7’26” Llisa (B), 20’24” Ceschin (C)

Espulsi: 2t: 7’00” Ceschin (2′) (C)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Alessandro Ciccolella di Mofletta (BA)

Sabato 15 febbraio 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

MONTEBELLO HOCKEY – HOCKEY VALDAGNO 1938 = 1-5 (0-1, 1-4)

Montebello: Nicoletti, Bertinato, Ghirardello, Fariza, Gomez – Peripolli (C), Canesso, Bolla, Rossi, Lorenzato – All. De Gerome

Valdagno: Sgaria, Torner, Cocco (C), Centeno, Torner – Gimenez, Pallares, Brendolin, Burtini, Fongaro F – All. Oviedo

Marcatori: 1t: 11’20” Gimenez (V) – 2t: 8’52” Ghirardello (M), 12’41” Gimenez (V), 13’06” Brendolin (V), 21’56” De Oro (tir.dir) (V), 24’50” Torner (V)

Espulsi: 1t: 12’44” Pallares (2′) (V) – 2t: 21’56” Bertinato (2′) (M)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

EUROLEGA – 5a giornata – 15-02-2020

GRUPPO A: ore 21:00 – Amatori Lodi (IT) x Sporting CP (PT) = 5-1 Classifica: Amatori Lodi (IT) 12 punti, Reus Deportiu (SP) 10 punti, Sporting CP (PT) 7 punti, Dinan-Quevert (FR) 0 punti

GRUPPO B: ore 20:45 – TeamServiceCar HRC Monza (IT) x FC Porto (PT) = 2-3 – Classifica: FC Porto (PT) 12 punti, CE Noia (SP) 10 punti, HRC Monza 7 punti, Biasca (SVI) 0 punti

GRUPPO C: domenica ore 12:00 – Barcelona (SP) x Credit Agricole Sarzana (IT) – Arbitri: F. Cardoto (PT), P. Fernandes (PT) – Classifica: FC Barcelona (SP) 10 punti, SL Benfica (PT) 7 punti, H. Sarzana (IT) 4 punti e SKG Herringen (DE) 1 punto

GRUPPO D: ore 20:00 – Deportivo Liceo (SP) x GDS Impianti Forte dei Marmi = 2-1 – Classifica: UD Oliveirense (PT) e Deportivo Liceo (SP) 9 punti, H. Forte (IT) 4 punti, SCRA Saint Omer (FR) 0 punti

WS EUROPE CUP – QUARTI DI FINALE – andata 15/2/2020 – ritorno 14/3/2020

andata: h 22:00 italiane – HC Braga (PT) x Impredil Follonica H. (IT) = 7-4

andata: h 20:45 – Trissino (IT) x RHC Dornbirn (AT) = 10-2

ritorno: Impredil Follonica H. (IT) – HC Braga (PT)

ritorno: RHC Dornbirn (AT) x Trissino (IT)

michele.cassano@oasport.it



Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vanelli_FISR