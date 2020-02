Hockey pista, Lodi batte Monza e risponde al Forte dei Marmi. Sarzana a valanga

La seconda di quattro parti del diciannovesimo turno del Campionato Italiano di hockey pista si è conclusa. Altri tre risultati concorrono ora a formare il quadro completo di questa giornata spezzatino, che avrà fra domenica e mercoledì prossimo un ulteriore trittico di sfide in programma. Senza ombra di dubbio dal sabato sera appena andato agli archivi, la notizia più importante da estrapolare è il successo del Lodi sul campo del Monza (2-4), che consente ai giallorossi di tenere in testa alla classifica il passo del Forte dei Marmi, vittorioso sabato per 4-5 nella tana degli acerrimi rivali del CGC Viareggio.

Il resto lo hanno fatto un dilagante Sarzana, impostosi 10-5 sul Follonica, e il pareggio 2-2 fra Bassano e Scandiano, in una contesa dove il segno “X” è stato alla fine quello più giusto.

Oggi invece si disputeranno alle ore 18, in contemporanea, Correggio-Valdagno e Trissino-Breganze mentre mercoledì il posticipo vedrà duellare Montebello e Sandrigo.

Al momento quindi Lodi e Forte dei Marmi volano in testa alla classifica a quota 43 punti distanziando di dieci lunghezze le più immediate inseguitrici.

Sabato 1 febbraio 2020 – ore 20:45 – PalaRovagnati di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – AMATORI WASKEN LODI = 2-4 (2-3, 0-1)

TeamServiceCar: Zampoli, Zucchetti, Martinez J (C), Franci, Nadini – Olle, Galimberti, Lazzarotto, Schena, Uboldi – All. Colamaria

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Compagno, Martinez L, Pinto – Gavioli, De Rinaldis, Raffaelli, Gori, Gilli – All. Resende

Marcatori: 1t: 6’42” Martinez L (L), 14’53” Galimberti (M), 15’00” Illuzzi (L), 19’01” Gavioli (L), 21’02” Nadini (M) – 2t: 5’34” De Rinaldis (L)

Espulsi: nessuno

Arbitri: Filippo Fronte di Novara ed Alessandro Ciccolella di Molfetta (BA)

Sabato 1 febbraio 2020 – ore 20:45 – Centro Polivalente di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – IMPREDIL FOLLONICA = 10-5 (3-2, 7-3)

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Rossi, Ipinazar, Moyano – Garcia J, Perroni, Petrocchi, Rispogliati, Bianchi – All. Bertolucci A

Impredil: Menichetti, Banini D, Pagnini F (C), Pagnini M, Cancela – Rodriguez, Banini F, Paghi, Cabella, Irace – All. Mariotti E

Marcatori: 1t: 3’24” Borsi (sup.num) (S), 8’48” Borsi (S), 15’52” Banini D (sup.num) (F), 20’29” Pagnini M (F), 22’24” Ipinazar (S) – 2t: 0’15” Banini F (rig) (F), 1’59” Rossi (S), 4’09” Ipinazar (tir.dir.) (S), 4’27” Banini D (F), 4’36” Rossi (S), 5’43” Garcia J (S), 12’14” Rossi (S), 12’34” Borsi (S), 16’21” Rossi (S), 21’06” Cancela (F)

Espulsi: 1t: 2’38” Cancela (2′) (F), 14’54” Ipinazar (2′) (S), 23’33” Ipinazar (2′) (S) – 2t: 2’36” Borsi (2′) (S), 7’06” Rossi (2′) (S), 7’06” Banini D (2′) (F), 7’21” Garcia J (2′) (S), 7’21” Pagnini M (2′) (F)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Andrea Davoli di Modena

Sabato 1 febbraio 2020 – ore 20:45 – PalaSIND di Bassano del Grappa (VI)

STEMA BASSANO 1954 – UBROKER SCANDIANO = 2-2 (1-1, 1-1)

Stema: Pertegato, Piroli, Candanedo, Crespo (C), Llisa – Milani, Pilati, Baggio, Toniolo, Merlo – All. Marozin

uBroker: Verona, Coy, Ballestero, Gelma, Tataranni – Festa, Franchi (C), Vecchi – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 1’16” Candanedo (B), 15’08” Tataranni (rig) (S) – 2t: 2’05” Candanedo (B), 3’29” Tataranni (S)

Espulsi: 2t: 5’57” Candanedo (2′) (S)

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

Foto: Baldi Gabriele per FISR