Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Cortina si aggiudica il derby con il Ritten, bene Val Pusteria e Asiago

Sabato di match importanti per decidere le gerarchie nei rispettivi gironi di qualificazione ai play-off, in particolare per quel che riguarda il Master Round. Val Pusteria interrompe la striscia di 11 successi consecutivi dello Jesenice, vincendo con il risultato di 2-4 in terra slovena. Con questa affermazione i Lupi prendono la vetta del Master Round, approfittando della sconfitta di Ritten nel derby in casa di Cortina per 5-4. Nell’ultimo match in programma vittoria casalinga di spessore di Asiago ai danni del Lubiana con il punteggio di 4-2.

JESENICE-VAL PUSTERIA 2-4

Val Pusteria vola sul campo dello Jesenice e si riprende la testa del Master Round portandosi a quota 8 punti. A sbloccare la partita sono però i padroni di casa al minuto 06:01 con il 20enne Jaka Sturm. Prima della fine del periodo iniziale i gialloneri ribaltano il punteggio andando a segno prima con Gianluca March e poi con il solito Tommaso Traversa. Al 28′ il Brunico sfrutta una situazione di powerplay con Raphael Andergassen che firma il 3-1, ma a due minuti dal secondo intervallo gli sloveni accorciano grazie alla rete di Gasper Sersen. Nell’ultimo terzo i Lupi soffrono ma riescono a tenere in difesa prima del sigillo a porta vuota, con 8 secondi sul cronometro, ancora di Traversa.

CORTINA-RITTEN 5-4

Con il passo falso di stasera il Ritten perde la leadership del Master Round appannaggio di Val Pusteria, mentre Cortina centra la prima vittoria della post-season. Gli ampezzani passano in vantaggio al 4′ sfruttando una superiorità numerica con il canadese Nick Trecapelli imbeccato dal connazionale Remy Giftopoulos. Nei primi 16 minuti della seconda ripresa il team di Collabo la ribalta con il gol lampo dello statunitense Ryan Obuchowski (dopo appena 25 secondi) e la doppietta in 5 minuti dell’altro americano Matthew Lane – in tutti e tre i casi assist dell’azzurro Alex Frei, particolarmente ispirato in fase di rifinitura. Prima della fine della frazione gli Hafro dimezzano lo svantaggio con Giftopoulos, per poi dilagare nell’ultimo terzo trascinati da Luca Zanatta, Trecapelli (seconda gioia personale) e Markus Gander. A nulla serve per i Buam la rete di Thomas Spinell a cinque minuti dalla fine per il definitivo 5-4.

ASIAGO-LUBIANA 4-2

Non è partita al meglio la post-season per i campioni in carica del Lubiana, con due dispiaceri in altrettante partite. Esulta invece Asiago che smuove la classifica pur rimanendo in ultima posizione a tre punti. Dopo un primo tempo a reti bianche, la Migross fredda gli avversari colpendo con l’esperto Marco Rosa in inferiorità numerica al 23′. Il raddoppio arriva 7 minuti più tardi in powerplay e porta la firma di Phil Pietroniro, in entrambe le segnature decisivo il servizio vincente del canadese Steven McParland. L’Olimpija accorcia le distanze al 36′ con Kristjan Cepon, per poi pareggiare i conti al minuto 08:57 dell’ultimo terzo grazie al gol di Luka Ulamec. I giallorossi però non si scompongono e rimettono la testa avanti a 7’22” dalla fine con Michele Stevan, per poi far esplodere il pubblico amico due minuti più tardi, quando ci pensa Jose Magnabosco a chiudere definitivamente i giochi mettendo a segno il 4-2 finale.

Foto: Carola Semino