Highlights Verona-Juventus 2-1, video e sintesi della partita. Borini e Pazzini rispondono a Cristiano Ronaldo

Sorpresa delle sorprese al “Bentegodi” di Verona nel match valido per il campionato di calcio di Serie A. La formazione scaligera, tra le mura amiche, si è imposta 2-1 sulla Juventus nell’anticipo della ventitreesima giornata. Non è bastato il solito Cristiano Ronaldo (20 gol in 20 partite) per ottenere il successo ed evitare la capitolazione. La realizzazione del portoghese è stata infatti completamente vanificata dalle marcature di Borini e di Pazzini su rigore. L’Inter oggi nel derby potrebbe raggiungere i campioni d’Italia in vetta. Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights dei gol.

Foto: Lapresse

