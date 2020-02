Highlights Lazio-Verona 0-0: video e sintesi. Pareggio senza gol all’Olimpico

Pareggio a reti bianche tra Lazio e Verona allo Stadio Olimpico nel recupero della diciassettesima giornata di Serie A di calcio 2019-2020. La formazione biancoceleste non esegue dunque il sorpasso nei confronti dell’Inter, ma rimane a un solo punto dei nerazzurri e a quattro dalla Juventus, prima con 54. Per il Verona, invece, c’è il nono posto solitario a quota 31, a minima distanza dalla zona Europa League, per la quale c’è una lotta selvaggia che va dal sesto all’undicesimo posto, con sei squadre in due punti.

HIGHLIGHTS LAZIO-VERONA 0-0



CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse