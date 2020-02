Highlights Lazio-Inter 2-1: video, gol e sintesi. Immobile e Milinkovic-Savic ribaltano la partita

È stata la Lazio ad aggiudicarsi lo scontro diretto di ieri sera contro l’Inter: al termine di una partita estremamente combattuta, i biancocelesti si sono imposti in rimonta per 2-1. Alla squadra di Antonio Conte non è bastato il primo gol con la maglia nerazzurra di Ashley Young al 44′: nella ripresa i capitolini sono scesi in campo con maggior vigore e hanno ribaltato l’incontro con le reti del solito Ciro Immobile su calcio di rigore al 50′ e di Sergej Milinkovic-Savic, migliore in campo per distacco, al 69′. Con questo successo, la Lazio ha scavalcato l’Inter al secondo posto in classifica, a -1 dalla Juventus capolista. Ecco gli highlights e la sintesi della partita.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

antonio.lucia@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse