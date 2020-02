Golf, PGA Tour 2020: Rory McIlroy e Adam Scott raggiungono Matt Kuchar in testa al Genesis Invitational dopo tre giri

Terzetto al comando del Genesis Invitational, torneo valido per il PGA Tour 2020, dopo tre giri. In testa, oltre al confermato americano Matt Kuchar, che guida ormai dall’inizio e che resta primo con un -1 di giornata, si portano il nordirlandese Rory McIlroy (-3) e l’australiano Adam Scott (-4); per tutti c’è uno score complessivo di -10. McIlroy, in particolare, sembra ormai lanciatissimo verso il mantenimento dello status di numero 1 del mondo, con lo spagnolo Jon Rahm più indietro (11°) e lo statunitense Brooks Koepka 28°.

A proposito di americani, è quasi tutta a stelle e strisce la top ten. Quarti a -9 sono Russell Henley e Harold Varner III, seguiti a -8 da Joel Dahmen e Dustin Johnson. -7, invece, per Max Homa, Talor Gooch e il sudcoreano Sung Kang. In particolare, è di Gooch il miglior giro di giornata, che per uno scherzo del destino è proprio un -7 che gli fa scalare 37 posti in classifica. Oltre a lui, però, qualcun altro ha realizzato quello stesso score: è il giapponese Hideki Matsuyama, che si pone nel gruppo degli undicesimi di Rahm a -6 recuperando così ben 46 posizioni.

Giornata no per Tiger Woods, che dopo due birdie nelle prime tre buche incappa in non meno di cinque bogey e un doppio bogey, ed è ora 63° a +5.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse