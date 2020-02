Golf, PGA Tour 2020: Andrea Pavan e Viktor Hovland protagonisti nell’alternate event in Porto Rico

Quello che si gioca nella settimana in corso a Porto Rico è uno di quegli eventi del calendario del PGA Tour che assumono lo status di “alternate events”, tornei cioè che si giocano con quelli che non sono in gara nel corrispondente torneo del WGC o all’Open Championship. Nella fattispecie, il Puerto Rico Open, nato nel 2008, è stato tra i trampolini di lancio per la carriera di Tony Finau, vincitore nel 2016, e ha visto arrivare al secondo posto Jason Day nel 2008 e Bryson DeChambeau nel 2017.

Quest’anno il motivo d’interesse principale sta nella presenza di uno dei maggiori prospetti del golf mondiale: il norvegese Viktor Hovland, che dopo una folgorante seconda metà di 2019 con il 12° posto allo US Open, il passaggio al professionismo e otto risultati consecutivi tra i primi 20, ha parzialmente rallentato il ritmo: nel 2020 è a quota due tagli, un 23° e un 38° posto. Naturalmente non è lui l’unico protagonista del torneo, che, seppur depotenziato dalla pesante concorrenza del WGC-Mexico Championship, può vantare la presenza del danese Lucas Bjerregaard, dello svedese Alex Noren, dell’ex vincitore D.A. Points e di numerosi giocatori che puntano al recupero di qualche punto tanto nell’OWGR quanto nella FedEx Cup.

Per la seconda volta in carriera Andrea Pavan si cimenta in un torneo che si gioca sul circuito americano, dopo aver preso parte al Barracuda Championship un anno fa. Il trentenne di Roma ha bisogno di riscatto, perché arriva da tre tagli consecutivi e non ha ancora fatto registrare punteggi validi per il ranking mondiale, dove al momento è numero 90 (pochi mesi fa si è issato fino al 65° posto).

Si gioca al Coco Beach Golf & Country Club, un par 72 nel quale non è difficile partire con due birdie quasi assicurati, ai par 5 della buca 2 e della 5, vento permettendo. I vincitori su questo percorso, disegnato da Tom Kite (vincitore dello US Open 1992), difficilmente sono andati sotto il -14. Consueta copertura streaming su GolfTv per tutta la durata del torneo.

Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com