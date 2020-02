Ginnastica, Simone Biles e un messaggio al cuore: “Beauty is no competition. Nessuno deve dirti come devi essere”

Una sportiva dovrebbe essere valutata esclusivamente per le sue capacità tecniche, per le sue doti agonistiche, per il suo talento e per la sua abilità nel realizzare determinate prestazioni nella sua disciplina. Dovrebbe contare soltanto questo ma spesso capita che un altro fattore entri a fare gioco nello sport femminile: la bellezza. L’aspetto fisico riesce, in alcuni casi, ad aver un impatto importante in ambito agonistico ed è proprio contro questo costume che Simone Biles ha voluto prendere una posizione. “Beauty is #nocompetition” è il messaggio che la ginnasta più forte di tutti i tempi ha lanciato insieme alla Federazione Statunitense degli sport invernali. La fuoriclasse americana, la più medagliata di tutti i tempi ai Mondiali nonché vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, ha pubblicato un accorato messaggio sui suoi canali social.

“Parliamo di competizione. In particolare della competizione a cui non mi sono iscritta e che mi sembra sia diventata quasi una sfida quotidiana. E non penso di essere l’unica. Nella ginnastica, come in molte altre professioni, c’è una competizione sempre più crescente che non ha nulla a che fare con le prestazioni vere e proprie. Sto parlando della bellezza. Non so perchè ma gli altri pensano di poter definire la tua bellezza basandosi sui loro canoni.

Ho imparato a fronteggiare tutto questo e a farmelo scivolare addosso. Ma mentirei se dicessi che non mi sono rattristata per quello che le persone hanno detto delle mie braccia, delle mie gambe, del mio corpo, di come sto in un vestito, in un body, in un costume da bagno. Sono stanca di come tutto nella vita venga trasformato in una competizione, quindi difendo me stessa e tutti quelli che hanno vissuto la stessa situazione.

Oggi, dico che sto facendo una battaglia contro gli standard della bellezza e contro la cultura del “trolling”. Perché nessuno dovrette dirti come dovrebbe o non dovrebbe essere la bellezza“.

Foto: USA Gym