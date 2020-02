Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari vs Lara Mori: scontro totale verso le Olimpiadi, solo una potrà andare a Tokyo 2020

Vanessa Ferrari e Lara Mori sono nel pieno della lotta per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, stiamo assistendo a una battaglia serratissima tra le due azzurre che inseguono un pass a cinque cerchi. Le nostre portacolori occupano il secondo posto nella classifica al corpo libero della Coppa del Mondo di specialità, entrambe alle spalle della statunitense Jade Carey che però dovrebbe qualificarsi ai Giochi attraverso la graduatoria al volteggio lasciando dunque libero il pass messo in palio tramite questo attrezzo.

Il posto messo a disposizione nel ranking al quadrato è inseguito dalla bresciana e dalla toscana, appaiate a quota 70 punti anche se va precisato che Lara è virtualmente a quota 75 perché i risultati della tedesca Kim Bui verranno cancellati. Vanessa ha vinto lo scorso anno a Melbourne, poi ha collezionato due terzi posti a Baku e a Doha nelle settimane successive prima di fermarsi per un’operazione ai piedi: la Campionessa del Mondo 2006 tornerà in gara nel weekend dopo undici mesi di assenza. La sua compagna di squadra ha invece raccolto due secondi posti in Azerbaijan e Qatar l’anno scorso, poi una terza piazza a Cottbus che però vale sostanzialmente come un secondo posto visto che il risultato di Kim Bui (seconda) non verrà considerato in quanto la teutonica ha partecipato attivamente alla qualificazione della squadra a Tokyo 2020.

Ferrari si è allenata duramente in questo inverno, sta inseguendo il sogno della quarta Olimpiade dopo due amare medaglie di legno e si presenterà in pedana con un esercizio di spessore e in buone condizioni fisiche. Mori ha cambiato coreografia rispetto alla passata stagione ma le difficoltà (molte alte) sono le medesime, l’allieva di Stefania Bucci è particolarmente motivata e vuole conquistare la sua prima partecipazione nella rassegna a cinque cerchi. Appuntamento a Melbourne (Australia) in questo fino settimana, poi la battaglia proseguirà nelle ultime due tappe di marzo tra Baku e Doha. Una precisazione è dovuta: chi avrà la meglio al corpo libero andrà sicuramente alle Olimpiadi ma non finirà qui per la ragazza esclusa, che potrebbe tornare in gioco se le Fate riusciranno a conquistare un pass non nominale attraverso la Coppa del Mondo all-around, senza dimenticarsi dell’ultima chance agli Europei.

Foto: Federazione Ginnastica Azerbaijan