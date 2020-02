Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2020: calendario, programma, orari, tv, streaming

Sabato 22 febbraio si disputerà la seconda tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica, sarà il PalaRossini di Ancona a ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre. Si preannuncia grande spettacolo in terra marchigiana dove dovremmo assistere a un gara dal buon livello tecnico visto che le ragazze stanno pian piano entrando nel pieno della stagione anche se mancano ancora cinque mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si torna in pedana a tre settimane di distanza dall’apertura di Firenze dove non sono mancati alcuni lampi particolarmente interessanti che hanno illuminato la scena nel pieno dell’inverno.

La Brixia Brescia è come sempre la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Italia non avranno problemi a dominare ancora una volta e si attende lo show delle Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio saranno le protagoniste chiamate a regolare prestazioni da urlo su tutti gli attrezzi. La Leonessa può contare praticamente sull’intera Nazionale che a ottobre ha conquistato il bronzo mondiale a squadre. Si infiammerà poi la lotta per il secondo posto col Centro Sport Bollate di Giada Grisetti favorito visto che il Giglio Montevarchi non potrà fare affidamento su Lara Mori perché impegnata in Coppa del Mondo. Si spera in una risalita della Gal Lissone con Elisa Meneghini e la stella russa Angelina Melnikova, Desiree Carofiglio indosserà il body del Fanfulla 1874 di Lodi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della seconda tappa della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Non sono previste dirette tv e/o streaming dell’evento, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 22 FEBBRAIO:

09.00-13.30 (circa) Serie A2

14.30-19.00 (circa) Serie A1

SECONDA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Simone Ferraro/FGI