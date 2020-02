Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Melbourne 2020: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica farà tappa a Melbourne (Australia) nel weekend del 20-23 febbraio. Il circuito itinerante riservato alle singole specialità torna protagonista nella terra dei canguri dove andrà in scena il terzultimo appuntamento di questa competizione che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Si infiamma la lotta per un posto ai Giochi e anche l’Italia sarà grande protagonista, Vanessa Ferrari e Lara Mori sono impegnate in un serratissimo testa a testa al corpo libero: entrambe occupano il secondo posto alle spalle della statunitense Jade Carey che però si qualificherà alle Olimpiadi attraverso la graduatoria al volteggio, il duello è tutto interno tra le nostre portacolori per volare in Giappone.

La bresciana, al grande rientro in gara dopo undici mesi di assenza, e la toscana saranno impegnate alla trave e naturalmente al quadrato: spazio alle qualifiche nella giornata di venerdì 21 febbraio, due giorni dopo sono previste le finali. Parterre di lusso con tante ginnaste interessanti tra cui la già citata Jade Carey e la britannica Claudia Fragapane, assenti tutti i cinesi a causa del coronavirus (l’Australia ha vietato l’ingresso nel Paese da parti di atleti provenienti da quella zona geografica).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date della tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica in programma a Melbourne (Australia). Al momento non sono previste dirette tv e/o streaming in Italia, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per le gare di Vanessa Ferrari e Lara Mori. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

Loading...

Loading...

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GINNASTICA A MELBOURNE: DATE, PROGRAMMA, ORARI

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO:

08.00-11.00 Qualificazioni: volteggio, parallele asimmetriche (femminile); corpo libero, cavallo con maniglie, anelli (maschile)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO:

08.00-11.00 Qualificazioni: trave, corpo libero (femminile): volteggio, parallele pari, sbarra (maschile)

SABATO 22 FEBBRAIO:

08.00-11.00 Finali: volteggio, parallele asimmetriche (femminile); corpo libero, cavallo con maniglie, anelli (maschile)

DOMENICA 23 FEBBRAIO:

05.00-08.00 Finali: trave, corpo libero (femminile): volteggio, parallele pari, sbarra (maschile)

COPPA DEL MONDO GINNASTICA A MELBOURNE: DIRETTA TV E STREAMING

Al momento non sono previste dirette tv e/o streaming in Italia.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per le gare di Vanessa Ferrari e Lara Mori.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse