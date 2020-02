FOTO Spike Lee onora Kobe Bryant nella notte degli Oscar: un outfit giallo-viola particolare in ricordo del campione

Nella notte degli Oscar del cinema americano e delle stelle del firmamento cinematografico, il pensiero a Kobe Bryant non è mancato. E’ stato il regista Spike Lee, grande appassionato di NBA, a tributare qualcosa di speciale al compianto ex campione di basket degli States. Lui, tifoso dei New York Knicks, ha messo da parte la partigianeria per la sua franchigia, per vestirsi di giallo-viola nella cerimonia delle famose statuette. Un outfit molto particolare. Di seguito le immagini:

L’OUTFIT DI SPIKE LEE DEDICATO A KOBE BRYANT

giandomenico.tiseo@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse