FOTO Diletta Leotta, la bella siciliana incanta il pubblico del Festival di Sanremo 2020

Il 70° Festival di Sanremo termina oggi, sabato 8 febbraio: al teatro Ariston nel corso della quinta ed ultima serata tra le vallette che affiancano Amadeus alla conduzione c’è ancora Diletta Leotta. I 23 Campioni rimasti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan riproporranno i loro brani. Ci sarà, per la prima volta nell’edizione 2020 tra i Campioni, la cosiddetta “Votazione Mista” con Televoto, Giuria Demoscopica e Giuria Sala Stampa che rispettivamente avranno un peso sul risultato finale del 34%, 33% e 33%. Una volta proclamati i primi tre classificati tutti i voti delle cinque serate verranno azzerati e si procederà ad una nuova votazione, con la medesima metodologia appena esposta.

Come detto, a condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Francesca Sofia Novello, alla seconda serata di conduzione come Sabrina Salerno e Diletta Leotta, mentre sarà al debutto in questo ruolo Mara Venier. Gli ospiti annunciati al momento sono tutti cinematografici: il cast del film “La Mia Banda Suona Il Pop” di Fausto Brizzi, composto da Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro.

Di seguito le foto di Diletta Leotta.

FOTO DILETTA LEOTTA A SANREMO 2020

TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A SANREMO 2020

NUOVE PROPOSTE

Eugenio in via di Gioia

Tecla

Fadi

Leo Gassmann

Gabriella Martinelli e Lula

Fasma

Marco Sentieri

Matteo Faustini

CAMPIONI

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazzi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Foto: LaPresse