Inter-Milan, torna Diletta Leotta per il derby: cosa farÃ  dopo l’assenza per maternitÃ 

Sabato 16 settembre è probabilmente una data sottolineata in rosso in moltissime agende milanesi e non, perché a seguire il derby di Milano saranno in tantissimi. Una delle stracittadine più seguite in Italia e nel mondo sta per tornare in scena: un grande classico del calcio italiano che, a partire dalle ore 18.00, vedrà coinvolte l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. Un match interessantissimo, come sempre, e pronto a regalare emozioni a supporters e appassionati di calcio.

Ci si aspetta un San Siro rovente: sarà un incontro ricco di prime volte. Innanzitutto le due formazioni torneranno ad affrontarsi, in questa 4a giornata di Serie A 2023/2024, per la prima volta dopo l’Euroderby di maggio. Tra il 10 e il 16 maggio le squadre si sono scontrate nel doppio confronto semifinale in Champions League e, a prevalere, è stata l’Inter. Ci sarà anche una prima volta per quanto riguarda il commento: ci saranno tre voci, mai successo in Italia prima di sabato.

Pierluigi Pardo sarà infatti affiancato da due importanti figure che hanno fatto parte delle storia dei due club milanesi: da un lato ci sarà Massimo Ambrosini, bandiera del Milan; dall’altro invece ci sarà Andrea Stramaccioni che ha guidato il club nerazzurro in passato. E, infine, l’altra novità, sarà il ritorno di Diletta Leotta sul grande schermo dopo l’assenza per maternità. La Leotta riprenderà il controllo del pre e post-show di Inter-Milan. Insomma adesso non resta che attendere: poi sarà derby di Milano.

Foto: LaPresse