Fed Cup 2020: Italia-Estonia, ecco l’ordine di gioco. Subito Elisabetta Cocciaretto, poi Camila Giorgi e il doppio

Svelato da pochi minuti l’ordine di gioco della seconda giornata di Fed Cup per quanto riguarda l’Italia, che affronta l’Estonia padrona di casa in quel di Tallinn in un incontro particolarmente importante per il proprio destino nel Gruppo I della Zona Euro-Africana.

Ad esordire alle ore 15 è Elisabetta Cocciaretto, opposta alla numero 553 del mondo Elena Malygina, con cui non ci sono precedenti. L’estone lo scorso anno ha chiuso molto bene la stagione, vincendo due tornei ITF consecutivi a Parnu, in patria, e a Jablonec nac Nisou, in Repubblica Ceca.

Il match clou è quello tra Camila Giorgi e la numero 1 estone, Anett Kontaveit: si spiega anche con la volontà di utilizzare questo confronto la scelta di Tathiana Garbin di inserire Cocciaretto nel primo incontro. Nonostante una comune permanenza già abbastanza lunga sul circuito WTA, le due non si sono mai affrontate. Kontaveit ha raggiunto i quarti agli ultimi Australian Open.

Per quel che riguarda il doppio, attualmente i nomi indicati sono quelli di Jasmine Paolini e Martina Trevisan da una parte e delle due singolariste estoni dall’altra. Non si escludono, tuttavia, dei cambiamenti nel caso di punteggio sull’1-1 al termine dei due singolari, un’eventualità che non è neppure troppo remota a pronostici rispettati.

Foto: LaPresse