Fed Cup 2020, Italia-Croazia vale l’accesso ai playoff. Chi sono le semisconosciute avversarie delle azzurre

L’Italia ha cominciato alla grande il proprio cammino nella rinnovata Fed Cup 2020. Le azzurre hanno infatti ottenuto agevolmente il primo posto nel girone B del Gruppo I della zona Europa/Africa grazie alle convincenti vittorie contro Austria, Estonia e Grecia. Ora però la missione va completata: domani, a partire dalle ore 12.00, la Nazionale capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Croazia con l’obiettivo di centrare un posto ai playoff di aprile, che a loro volta metteranno in palio dei pass per le qualificazioni al World Group di febbraio 2021.

La Croazia è giunta seconda nel girone A alle spalle della fortissima Ucraina di Elina Svitolina e Dayana Yastremska: le slave hanno vinto per 2-1 il match inaugurale contro la Bulgaria, mentre nella giornata odierna si sono inchinate alle ucraine. La Nazionale capitanata da Iva Majoli non dispone di nomi di grido, ma bisognerà fare attenzione a non prendere sotto gamba un impegno cruciale per la scalata ai vertici del tennis mondiale. La numero 1 della selezione croata è la ventitreenne Jana Fett, che occupa la 234esima posizione del ranking WTA: esordio negativo per lei, sconfitta piuttosto nettamente dalla bulgara Viktoriya Tomova (2-6 4-6), mentre oggi ha dato filo da torcere a Svitolina riuscendo anche a strapparle un set (3-6 6-3 1-6). La seconda singolarista è invece la ventenne Lea Boskovic, numero 300 del ranking WTA: ha regalato al team croato un punto fondamentale contro la bulgara Isabella Shinikova, battuta in rimonta per 2-6 6-4 6-4, mentre oggi, come da previsione, ha ceduto in due set a Yastremska. Nelle prime due apparizione il doppio è stato composto dalla coppia Fett-Jurak, che è uscita vincitrice dal confronto di spareggio con il duo bulgaro. Darija Jurak, classe 1984, è una specialista del doppio (numero 32 del ranking) e può rappresentare sicuramente un punto di forza per la Croazia. Non sono state impiegate finora le altre due giovanissime componenti della spedizione: si tratta delle diciassettenni Antonia Ruzic e Tara Wurth.

