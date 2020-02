Fed Cup 2020, Italia-Croazia: quando si gioca il playoff? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

L’Italia affronterà la Croazia nel playoff del Gruppo I Europa/Africa della Fed Cup 2020 di tennis (è la “Serie C” della competizione a squadre). Le azzurre hanno vinto il proprio raggruppamento a Tallin battendo nell’ordine Austria, Estonia, Grecia e sabato 8 febbrario scenderanno in campo nella capitale estone per affrontare la compagine balcanica in un incontro da dentro o fuori. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e inseguirà il successo che permetterebbe così di disputare, in primavera, i playoff per la promozione nel World Group.

Camila Giorgia, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini sembrano avere una marcia in più rispetto a Boskovic e Fett ma attenzione a non sottovalutare le avversarie. Si disputeranno due singolari e poi l’eventuale doppio di spareggio in caso di una vittoria per parte. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Croazia, playoff del Gruppo I Europa/Africa della Fed Cup 2020 di tennis. Supertennis dovrebbe garantire la diretta tv dell’evento, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tallin sono avanti un’ora rispetto a noi).

ITALIA-CROAZIA, PLAYOFF FED CUP: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 8 FEBBRAIO:

Dalle ore 12.00 Italia-Croazia

ITALIA-CROAZIA, PLAYOFF FED CUP: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Supertennis dovrebbe garantire la diretta tv dell’evento.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse