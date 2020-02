F1, Toto Wolff: “Il successo va costruito giorno dopo giorno, abbiamo due team differenti sui progetti 2020 e 2021”

La Mercedes è pronta per una nuova sfida. E’ avvenuta oggi la presentazione della nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale 2020 di F1. La W11 avrà il compito di allungare la striscia vincente nel Circus, mettendo nel mirino il settimo titolo iridato consecutivo. Una macchina che, a prima vista, è una grande estremizzazione di quella che era già la W10, vettura decisamente performante.

Il regolamento tecnico, infatti, è rimasto assai simile a quello dell’anno passato e quindi i tecnici della scuderia di Brackley hanno lavorato alacremente per dare ulteriore impulso a quanto già visto. “Oggi inizia la nostra nuova avventura per il 2020. Qual è il nostro obiettivo per questa stagione? Il successo va costruito giorno dopo giorno. Iniziamo ora con la presentazione, le prime immagini in pista dei piloti, le prime sensazioni, poi proseguiremo con i test al Montmeló, che saranno fondamentali per raccogliere i primi dati“, le parole (fonte: Ansa) del Team Principal delle Frecce d’Argento Toto Wolff, che predica calma e grande dedizione nel lavoro di sviluppo: “Bisogna avere un atteggiamento passo dopo passo. Abbiamo due team differenti: uno sta già lavorando al 2021, un altro è totalmente concentrato sulla macchina del 2020 per dare il maggior supporto possibile ad Hamilton e Bottas“, ha chiosato Wolff.

Foto: LaPresse