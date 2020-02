F1, Test Barcellona 2020: il confronto dei tempi con quelli dei Test 2019. Mercedes 3″ più veloce rispetto a un anno fa, Ferrari in linea con la passata stagione

Una prima giornata subito molto interessante a Barcellona nei test collettivi pre-stagionali della Formula 1 a poco meno di un mese di distanza dal primo round di un campionato che comincerà a metà marzo in Australia. La Mercedes ha ricominciato esattamente da dove aveva finito la scorsa stagione, prendendosi la vetta della classifica dei migliori tempi con entrambi i piloti e mettendo in mostra una prestazione molto incoraggiante.

Uno dei dati più interessanti emersi in questa prima giornata riguarda il confronto dei tempi rispetto a quelli fatti segnare sempre a Barcellona nei test del 2019. Le Frecce d’Argento hanno limato addirittura 3″ nei confronti del day-1 di un anno fa, mentre Charles Leclerc ha firmato un 1’18″2 molto simile al miglior tempo siglato dal compagno di squadra Vettel al termine della prima giornata dei test 2019. Lewis Hamilton è già a soli sette decimi di ritardo dal miglior tempo assoluto delle due settimane di test della passata stagione, con Sebastian Vettel che chiuse le otto giornate di prove catalane al comando in 1’16″221. Di seguito il raffronto tra la classifica odierna e quella del day-1 dei test 2019, oltre alla classifica finale dei migliori tempi ottenuti nell’arco delle due settimane di prove della passata stagione in Catalogna.

LA CLASSIFICA DEL DAY-1 TEST F1 BARCELLONA 2020

1 44 L. Hamilton (C3) Mercedes 1’16″976 94 2 77 V. Bottas (C3) Mercedes +00″337 1’17″313 79 3 11 S. Perez (C3) Racing Point +00″399 1’17″375 58 4 33 M. Verstappen (C2) Red Bull +00″540 1’17″516 167 5 26 D. Kvyat (C3) AlphaTauri +00″722 1’17″698 115 6 55 C. Sainz (C2) McLaren +00″866 1’17″842 161 7 3 D. Ricciardo (C3) Renault +00″897 1’17″873 54 8 31 E. Ocon (C3) Renault +01″028 1’18″004 62 9 63 G. Russell (C3) Williams +01″192 1’18″168 73 10 18 L. Stroll Racing Point +01″306 1’18″282 50 11 16 C. Leclerc (C3) Ferrari +01″313 1’18″289 131 12 40 N. Latifi (I) Williams +01″406 1’18″382 63 13 88 R. Kubica (C3) Alfa Romeo +01″410 1’18″386 59 14 20 K. Magnussen (C2) Haas +01″490 1’18″466 104 15 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +03″120 1’20″096 79

PRIMA GIORNATA TEST F1 BARCELLONA 2019

1 Vettel (Ferrari), 1m18.161s (169 giri)

2 Sainz (McLaren), 1m18.558s (119)

3 Grosjean (Haas), 1m19.159s (65)

4 Verstappen (Red Bull), 1m19.426s (128)

5 Raikkonen (Alfa Romeo), 1m19.462s (114)

6 Kvyat (Toro Rosso), 1m19.464s (77)

7 Perez (Racing Point), 1m19.944s (30)

8 Bottas (Mercedes), 1m20.127s (69)

9 Hamilton (Mercedes, 1m20.135s (81)

10 Hulkenberg (Renault), 1m20.980s (65)

11 Ricciardo (Renault), 1m20.983s (44)

RIEPILOGO MIGLIORI TEMPI TEST BARCELLONA F1 2019:

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:16.221 con gomme C5 (8a giornata)
2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.223 con gomme C5 (8a giornata)
3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:16.231 con gomme C5 (7a giornata) 4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:16.561 con gomme C5 (8a giornata) 5 Nico Hulkenberg (Renault) 1:16.843 con gomme C5 (8a giornata) 6 Alexander Albon (Toro Rosso) 1:16.882 con gomme C5 (7a giornata) 7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1:16.898 con gomme C5 (8a giornata) 8 Carlos Sainz (McLaren) 1:16.913 con gomme C5 (8a giornata) 9 Romain Grosjean (Haas) 1:17.076 con gomme C5 (8a giornata) 10 Lando Norris (McLaren) 1:17.084 con gomme C5 (7a giornata)

