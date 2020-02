F1, Test Barcellona 2020: classifica giri percorsi. Verstappen scatenato, Leclerc sfonda quota 100, ok Hamilton

Max Verstappen è il pilota che ha percorso il maggior numero di giri nella prima giornata di Test F1 a Barcellona. L’olandese si è scatenato al volante della Red Bull e ha completato ben 168 tornate al Montmelò, ovvero l’equivalente di più di due Gran Premi su questo circuito visto che la gara dura 64 tornate. Il tulipano ha concluso in quarta posizione a mezzo secondo da Lewis Hamilton che ha invece completato 94 giri sulla sua Mercedes. Il sei volte Campione del Mondo ha fatto meglio del compagno di squadra Valtteri Bottas (79).

Lavoro importante anche per Carlos Sainz (161 tornate sulla sua McLaren) mentre la Ferrari si è nascosta, non si è concentrata sul giro secco e Charles Leclerc si è fermato in undicesima posizione con 132 giri all’attivo. Di seguito la classifica col numero di giir percorsi dai vari piloti nella prima giornata di Test F1 a Barcellona.

CLASSIFICA NUMERO DI GIRI PERCORSI TEST F1 BARCELLONA 2020:

1. Max Verstappen (Red Bull) 168

Loading...

Loading...

2. Carlos Sainz (McLaren) 161

3. Charles Leclerc (Ferrari) 132

4. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 115

5. Kevin Magnussen (Haas) 106

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 94

7. Valtteri Bottas (Mercedes) 79

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 79

9. George Russell (Williams) 73

10. Daniel Ricciardo (Renault) 62

11. Robert Kubica (Alfa Romeo) 59

12. Sergio Perez (Racing Point) 58

13. Esteban Ocon (Renault) 56

14. Lance Stroll (Racing Point) 52

15. Nicholas Latifi (Wiliams) 2

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI