F1, presentata la nuova Racing Point: il rosa domina sulla nuova RP20

E’ stata presentata nel pomeriggio la nuova monoposto di F1 della Racing Point che prenderà parte al Mondiale 2020. Come è avvenuto su altre vetture, anche il team britannico sulla RP20 ha lavorato alacremente, partendo dalla base dell’anno scorso. Del resto, i regolamenti tecnici sono molto simili a quelli del 2019 e gli ingegneri hanno cercato di modificare alcuni aspetti relativi all’aerodinamica, specie sul retrotreno, e anche sulla meccanica, parlando del sistema di sospensioni.

New year, new look! 🤩

Introducing… BWT Racing Point F1 Team 🤜🤛

Drop us an emoji to let us know what you think! 🙌 #F1 pic.twitter.com/mARIckNpYa

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 17, 2020