F1, mercato 2021: in bilico i sedili di Vettel e Bottas. Hamilton verso la conferma in Mercedes, Giovinazzi sogna la Ferrari

Fino a qualche mese fa il mondo della Formula Uno sembra molto più concentrato sul Mondiale 2021 piuttosto che sul presente. Non solamente per il fatto che si annuncia una rivoluzione epocale a livello tecnico. No, tutti gli addetti ai lavori ed i tifosi erano impegnati in un avvincente gioco: comporre le nuove coppie di piloti scuderia per scuderia. Tutto sembrava portare a cambiamenti clamorosi. Lewis Hamilton strizzava l’occhio alla Ferrari, Max Verstappen sembrava in direzione Mercedes, mentre Sebastian Vettel appariva il grande candidato al ritorno in Red Bull.

Nel breve volgere di poche settimane, invece, tutte le ipotesi e illazioni sono finite nel cestino. Charles Leclerc ha rinnovato con la scuderia di Maranello fino al 2024, lo stesso ha fatto Max Verstappen con il team di Milton Keynes, infine Lewis Hamilton appare ormai avviato verso il nero su bianco con le Frecce d’Argento, con le quali chiuderà la carriera. Le tre pedine più importanti e succose, quindi, hanno ripreso il loro posto, o lo stanno facendo. Tanto rumore per nulla si potrebbe dire? In un certo senso sì, ma non dimentichiamoci che le squadre sono composte da due piloti. Per cui ora la domanda sarà: chi sarà il compagno di box delle prime guide? Inutile girarci attorno, anche Charles Leclerc con questo rinnovo anticipato è stato considerato prima guida per il Cavallino Rampante, e proverà a confermarlo con i risultati in pista, per cui adesso starà alle varie scuderie decidere chi affiancare a chi.

Andiamo in ordine di gradi. Partiamo con la Mercedes, sei volte vincitrice del titolo costruttori. Chi, dunque, affiancherà il sei volte iridato inglese? Molte fiches potrebbero essere spese sul nome di Valtteri Bottas, specialmente se completerà un altro campionato in stile 2019, ma il finlandese potrebbe anche provare a cambiare aria per cercare di puntare al titolo in prima persona. Complicatissimo se non impossibile, certo, per cui è molto probabile che il nativo di Nastola rimarrà anche nel 2021 a Brackley, con Esteban Ocon ora alla Renault sempre sullo sfrondo.

Passiamo alla Ferrari. Detto di Charles Leclerc, con il suo rinnovo da 9 milioni l’anno fino al 2024, ci sarà ancora Sebastian Vettel con lui nel 2021? Ora come ora è difficile fare previsioni in un senso o nell’altro. Di sicuro la Rossa se proporrà al tedesco un rinnovo lo farà con cifre lontane anni luce dagli oltre 40 milioni di euro che incassa ora. Se il quattro volte campione del mondo accetterà la decurtazione, potrebbe arrivare un rinnovo per altri 2 o 3 anni, che manterrebbe continuità in un passaggio tecnico epoca. Se, invece, Vettel rifiuterà si apriranno due squadre. In quel caso potrebbe davvero avvenire il ritorno in Red Bull (a meno che McLaren o Renault non compiano davvero il salto di qualità definitivo in questo 2020) oppure, come vociferano in molti, dire addio.

A quel punto vedremmo la corsa al sedile della Ferrari. Da anni si parla di Daniel Ricciardo a Maranello ma, tutti i tifosi italiani incrociano le dita per Antonio Giovinazzi. Dopo un buon finale di 2019 il pilota pugliese quest’anno si gioca il tutto per tutto nel secondo anno con l’Alfa Romeo. Sa che una piccola chance di sbarcare sulla Rossa c’è e dovrà giocarsela a suon di risultati, sin da Melbourne, casa di Daniel Ricciardo. Il derby inizierà sin da marzo 2020? Dopotutto con questi presupposti il Mondiale 2021 è più vicino di quanto posso sembrare…

Foto: Lapresse