F1, Kimi Raikkonen ha effettuato lo shakedown a Fiorano della nuova Alfa Romeo

Giorno di shakedown per il Team Alfa Romeo. A Fiorano, infatti, il finlandese Kimi Raikkonen, replicando quanto già avvenuto l’anno scorso, ha portato al debutto la nuova C39, motorizzata Ferrari. La presentazione ufficiale della nuova macchina vi sarà nel day-1 dei test di F1 a Barcellona (19 febbraio), ma la vettura disegnata da Luca Furbatto ha iniziato la sua avventura nel 2020 in questa prima presa di contatto sull’asfalto nostrano.

Look at that Alfa! 🤩

That's Kimi and the brand new @alfaromeoracing 2020 challenger – sporting its testing livery 👌#F1 pic.twitter.com/FLXtbZwDWJ

— Formula 1 (@F1) February 14, 2020