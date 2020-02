Oggi, giovedì 20 febbraio, andrà in scena la seconda giornata dei Test 2020 di F1. Sul tracciato del Montmeló (Spagna) si incomincerà alle ore 9.00 per concludere la sessione alle ore 18.00, con la consueta ora di stop in concomitanza del pranzo con la pista chiusa tra le ore 13.00 e le 14.00.

In pista vi saranno entrambi i piloti della Ferrari. Ieri sarebbe dovuto toccare a Sebastian Vettel, ma un piccolo problema di carattere influenzale ha impedito al tedesco di essere parte del day-1. E’ toccato quindi a Charles Leclerc calarsi nell’abitacolo della SF1000. In casa Mercedes, invece, proseguirà il lavoro suddiviso tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ieri dominanti nei rispettivi turni, mentre in Red Bull Max Verstappen lascerà il volante ad Alexander Albon. Sulla McLaren toccherà a Lando Norris, sulla Alpha Tauri ci sarà Pierre Gasly, in casa Racing Point toccherà a Lance Stroll, mentre in Alfa Romeo sarà Kimi Raikkonen al volante. Romain Grosjean prenderà il posto di Kevin Magnussen nella Haas, mentre George Russell sarà impegnato nell’intera sessione sulla Willlams.

F1 in tv oggi, Test Barcellona 2020: orario, programma, streaming, guida Sky

La seconda giornata di test sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), per la prima volta in versione integrale. La telecronaca sarà di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, con tanti ospiti e sorprese in cabina di commento. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 gli orari previsti. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2. Di seguito la programmazione:

Giovedì 20 febbraio

ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00 – Day-2 Test Barcellona

