F1: il GP di Cina a rischio cancellazione per il Coronavirus

Il Coronavirus sta sconvolgendo il mondo dello sport. L’ultimo evento a rischio cancellazione è il Gran Premio di Shanghai di Formula 1, inizialmente programmato per il prossimo 19 aprile. L’epidemia che ha colpito la Cina in quest’ultimo mese ha portato la Shanghai Sports Federation a sospendere tutte le attività sportive e di conseguenza anche il GP.

Una decisione rivelata in questo tweet dal giornalista Qian Jun

Non è ancora una decisione ufficiale, ma sembra davvero difficile che si possa correre il prossimo mese di Aprile. Anche le gare in Cina della Coppa del Mondo di sci alpino sono state cancellate e anche l’E-Prix di Sanya, in calendario il prossimo 21 marzo.

Nelle prossime ore si attende un comunicato da parte della FIA, che dovrà prendere una decisione anche sul possibile spostamento del Gran Premio a fine stagione.

Foto: Lapresse