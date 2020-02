DIRETTA Francia-Italia, Live Sei Nazioni rugby 2020: orario, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 9 febbraio, l’Italia del rugby avrà l’occasione di dimenticare il pesante 0-42 rimediato all’esordio in Galles (sconfitto invece ieri in Irlanda), ma nella seconda giornata del Sei Nazioni 2020 gli azzurri giocheranno ancora in trasferta, precisamente in casa della Francia, vittoriosa nel primo turno per 24-17 con l’Inghilterra (che ieri è passata in Scozia), nella sfida in programma alle ore 16.00.

L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della seconda gara dell’Italia del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’orario.

COME SEGUIRE LIVE FRANCIA-ITALIA SEI NAZIONI RUGBY 2020

II giornata

Domenica 9 febbraio

Francia v Italia ore 16.00

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPlay

Diretta live testuale su OA Sport

