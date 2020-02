Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber si aggiudica il primo Triple in carriera a Seefeld, tre italiani in zona punti

Jarl Magnus Riiber rispetta il pronostico della vigilia e conclude l’opera, conquistando la quarta vittoria consecutiva ed aggiudicandosi per la prima volta in carriera il Triple, manifestazione multi-stage andata in scena quest’anno a Seefeld (Austria) e valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di combinata nordica. Il dominatore norvegese classe 1997 ha controllato senza particolari patemi il segmento di sci di fondo anche sull’insolita distanza dei 15 chilometri, impostando un ritmo regolare e sostenuto dal primo all’ultimo metro che gli ha permesso di conservare agevolmente il vantaggio accumulato nelle prime due giornate di gara (e nel salto odierno).

Riiber ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 50″ sui primi inseguitori, con il connazionale norvegese Joergen Graabak che ha regolato in volata il tedesco Vinzenz Geiger per la piazza d’onore della kermesse. Buonissima gara sugli sci stretti anche per il norvegese classe 2000 Jens Luraas Oftebro, capace di tenere il passo di Graabak e Geiger fino all’inizio dell’ultimo giro per poi doversi accontentare di una positiva quarta posizione conclusiva a 1’06” dalla vetta. Grandissima rimonta da parte del tandem formato dal tedesco Eric Frenzel e dal finlandese Ilkka Herola, rispettivamente quinto e sesto classificato a 27″ dal podio dopo aver guadagnato ben 50″ sul leader della gara.

Per quanto riguarda i colori azzurri, i tre atleti in gara si sono riscattati alla grande dopo l’opaca prova mattutina sul trampolino accedendo in blocco in zona punti. Alessandro Pittin è stato il migliore con un ottimo 23° posto in rimonta dopo essere partito col 32° tempo parziale, ma va assolutamente evidenziata la bella prestazione di Raffaele Buzzi, ad un soffio dal miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo (un 25° posto a Ruka nel 2017) con un incoraggiante 26ma piazza. Non ha brillato particolarmente ma ha comunque strappato un piazzamento tra i primi 30 il nostro Samuel Costa, 29°.

