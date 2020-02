Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020: Johannes Klaebo rafforza la seconda piazza dopo la sprint di Are

La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio la sprint tl di Are, in Svezia: queste le graduatorie dopo la prova odierna, con il russo Alexander Bolshunov che conserva la testa nella graduatoria generale ed in quella distance, mentre nelle sprint comanda il norvegese Johannes Klaebo.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1760

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1278

3 ROETHE Sjur NOR 992

4 USTIUGOV Sergey RUS 896

5 NISKANEN Iivo FIN 890

15 PELLEGRINO Federico ITA 388

44 DE FABIANI Francesco ITA 113

69 RASTELLI Maicol ITA 46

73 SALVADORI Giandomenico ITA 39

82 ZELGER Stefan ITA 28

83 HELLWEGER Michael ITA 27

119 GRAZ Davide ITA 9

126 ABRAM Mikael ITA 5

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 400

2 CHANAVAT Lucas FRA 373

3 GOLBERG Paal NOR 340

4 PELLEGRINO Federico ITA 333

5 VALNES Erik NOR 322

37 RASTELLI Maicol ITA 41

42 ZELGER Stefan ITA 28

44 HELLWEGER Michael ITA 27

54 DE FABIANI Francesco ITA 24

73 GRAZ Davide ITA 9

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2019-2020

1 BOLSHUNOV Alexander RUS 1007

2 ROETHE Sjur NOR 686

3 NISKANEN Iivo FIN 608

4 KRUEGER Simen Hegstad NOR 571

5 HOLUND Hans Christer NOR 520

34 DE FABIANI Francesco ITA 89

46 PELLEGRINO Federico ITA 31

58 SALVADORI Giandomenico ITA 19

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo