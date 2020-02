Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020: Stefan Kraft sempre più leader dopo la tappa di Bad Mitterndorf

Dopo la doppia tappa sul primo dei quattro trampolini di volo esistenti al mondo, a Bad Mitterndorf, in Austria, è Stefan Kraft a potersi dire ancora una volta il più soddisfatto di tutti. Nella sua patria, infatti, l’austriaco approfitta anche della sospensione a tre salti dalla fine della seconda serie domenicale per portarsi a +138 in classifica sul tedesco Karl Geiger, il suo più immediato rivale. 228, invece, i punti di ritardo del giapponese Ryoyu Kobayashi, Il polacco Dawid Kubacki si stacca in maniera netta, avendo fallito l’ingresso nei primi 30 oggi.

La Coppa riprenderà a Rasnov nel prossimo fine settimana, con un weekend tutto su trampolino normale, ormai una rarità da vedere nel calendario del salto con gli sci più importante.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2019-2020

1. Stefan Kraft (Austria) 1273

2. Karl Geiger (Germania) 1135

3. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 1045

4. Dawid Kubacki (Polonia) 985

5. Kamil Stoch (Polonia) 759

6. Marius Lindvik (Norvegia) 733

7. Stephan Leyhe (Germania) 652

8. Peter Prevc (Slovenia) 550

8. Daniel Andre Tande (Norvegia) 548

10. Piotr Zyla (Polonia) 525

CLASSIFICA VOLO CON GLI SCI 2019-2020

1. Stefan Kraft (Austria) 160

2. Timi Zajc (Slovenia) 140

3. Piotr Zyla (Polonia) 129

4. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 109

5. Karl Geiger (Germania) 90

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse