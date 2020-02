Ciclismo, Vincenzo Nibali sbanca in tv con lo spot sulle Marche: 60 milioni di contatti! Che successo per lo Squalo

Successo strepitoso per gli spot di Regione Marche e di Marche Outdoor che sono stati trasmessi in tv nell’ultimo mese. Il video di cui è protagonista Vincenzo Nibali, il celeberrimo ciclista vincitore tra le altre cose di un Tour de France e di due Giri d’Italia, ha raggiunto complessivamente 60 milioni di contatti come ha comunicato Luca Ceriscioli, Presidente della Regione. Lo Squalo ha messo in mostra le varie bellezze di questa splendida Regione, lo spot è andato in onda anche durante il Festival di Sanremo e il successo è stato dirompente. Ceriscioli ha poi concluso: “Una cifra importantissima che siamo certi genererà una crescita notevole in termini di presenze turistiche nel 2020“.

Foto: Trek Segafredo