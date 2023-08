Sky, DAZN, Mediaset o Rai: dove vedere la Serie A in tv e streaming? La guida completa tra diritti e abbonamenti

Scatterà sabato 19 agosto la Serie A 2023/24 e con essa si ripresentano le domande su come poter vedere le partite del massimo campionato italiano. Ad agevolare gli utenti, il fatto che la situazione è rimasta pressoché invariata rispetto allo scorso anno.

DAZN ha infatti i diritti per trasmettere tutte le 10 partite di ogni giornata di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Le altre tre, invece, saranno visibili anche su Sky in co-esclusiva: questo significa, nel concreto, che anche le gare visibili su Sky saranno trasmesse anche su DAZN.

Lo scenario, invece, potrebbe cambiare, ma la cessione dei diritti tv per il triennio 2024-27 non è ancora avvenuta, ma non è escluso che altri possano affacciarsi. Per la stagione 2023/24, in ogni caso, sarà necessario di dotarsi di abbonamento per vedere le gare di Serie A: nessuna di esse, infatti, sarà trasmessa in chiaro.

I prezzi dei pacchetti DAZN partono dalla versione Start a partire da 9,99 euro al mese a fronte di un abbonamento annuale (12 rate cioè da 9,99 euro), altrimenti il costo mensile sale a 13,99 euro al mese. Con questo piano si possono registrare fino a quattro dispositivo con la visione in contemporanea su due. Attenzione, però: questo pacchetto è dedicata al multisport, ma senza calcio e di conseguenza senza Serie A.

Per vedere il campionato italiano – e gli altri contenuti del calcio – bisogna sottoscrivere il pacchetto Standard o quello Plus.

Il pacchetto Standard costa 30,99 euro al mese con una permanenza minima di 12 mesi, altrimenti il costo sale a 40,99 euro mensili se si sceglie la massima flessibilità. È possibile pagare tutto in un’unica soluzione versando 299 euro subito, l’equivalente di 24,99 euro al mese. Con questo pacchetto consente di registrare al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato. Si può vedere un evento in contemporanea sui due dispositivi solo se connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione.

Il Plus, invece, non presenta alcuna differenza dal punto di vista dei contenuti rispetto allo Standard, ma solo in termini di condivisione: con il Plus si possono registrare fino a un massimo di sette dispositivi e utilizzare il servizio in mobilità, con contemporaneità della visione. Il costo è di 45,99 euro al mese per un anno o 55,99 euro se si sceglie la massima flessibilità. Anche in questo caso è possibile pagare tutto in un’unica soluzione versando 449 euro subito, equivalente di 12 rate da 37,42 euro.

Sky, invece, offre le sue partite ad un prezzo scontato con l’offerta Sky Smart che permette di acquistare il pacchetto SkyTv + SkyCalcio a 14,90 euro al mese invece di 30 euro mensili a fronte però di una permanenza in Sky per 18 mesi.​ Il pacchetto include anche tutto il campionato di Serie B, oltre alle tre gare di A in co-esclusiva con DAZN.

C’è infine l’opzione NowTv, un servizio erogato sempre da Sky per la visione solo in streaming: 9,99 euro per il primo mese che successivamente diventano 14,99 euro mensili, ma anche in questo caso è prevista un’offerta con il prezzo scontato a 7,99 euro al mese per i primi sei mesi se si rimane abbonati per questo lasso di tempo.

Foto: LaPresse