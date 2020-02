Tour de Saudi Arabia 2020: Rui Costa beffa Haussler nella prima tappa

Il portoghese Alberto Rui Costa (UAE Team Emirates) vince la prima tappa e veste la maglia di leader del neonato Tour de Saudi Arabia superando, sullo strappo di Jaww, un Heinrich Haussler (Bahrain-Merida), rigenerato dalla cura ciclocross, che era in fuga fin dal mattino. Terzo posto per il francese dell’Arkea-Samsic Nacer Bouhanni. Primo degli Matteo Malucelli (Caja Rural) che ha conquistato il 9° posto su un arrivo che sulla carta era un po’ troppo duro per lui.

La frazione, che si è snodata lungo il deserto dell’Arabia Saudita, è stata molto movimentata e ci sono anche stati dei vantagli. Vittima eccellente l’azzurro Niccolò Bonifazio (Total Direct Energy), il quale ha le caratteristiche per fare bene su un arrivo come quello odierno, ma si è fatto sorprendere ed è giunto al traguardo con 8’23” di distacco dai primi.

Era anche la prima gara in maglia Bahrain-Merida di Mark Cavendish. Il velocista dell’Isola di Man, ormai giunto alla fine di una carriera strepitosa, è riuscito a rimanere nel gruppo di testa mentre si formavano i ventagli, ma nello strappo finale non ce l’ha fatta a tenere le ruote dei migliori e ha lasciato sul piatto 15″.

Foto: Lapresse