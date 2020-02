Calendario sport invernali 3-9 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare

Una nuova settimana appassionante per gli sport invernali (3-9 febbraio) sta per cominciare. Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino: gli uomini gareggeranno sulle nevi di Chamonix (Francia) in uno slalom e in un parallelo tra sabato 8 e domenica 9 febbraio; le donne invece saranno impegnate a Garmisch (Germania) per una discesa e un superG negli stessi giorni citati precedentemente. Tornerà in scesa lo sci di fondo con una sprint in tecnica classica le prove sulla massima distanza di 30 km per le donne e 50 km per gli uomini in tecnica libera a Falun (Svezia). Attenzioni particolari poi la meriteranno le tappe di Coppa del Mondo a Calgary (Canada), per lo speed skating, e a Dresda (Germania), per lo short track, senza dimenticare il Four Continents 2020 di pattinaggio artistico. Di seguito il programma:

CALENDARIO SPORT INVERNALI 3-9 FEBBRAIO: PROGRAMMA E ORARI

SCI ALPINO

Lun. 03/02 – GP Italia giovani – GS maschile Pozza di Fassa (Tn)

Mar. 04/02 – Coppa Europa – DH femminile Pila (Ita) – ore 12.30

Mar. 04/02 – GP Italia giovani – SL maschile Pozza di Fassa (Tn)

Mar. 04/02 – GP Italia giovani/aspiranti – GS femminile Cortina (Bl)

Mer. 05/02 – Coppa Europa – DH femminile Pila (Ita) – ore 12.30

Mer. 05/02 – Coppa Europa – DH maschile Saalbach (Aut)

Mer. 05/02 – GP Italia senior – GS maschile Predazzo (Tn)

Mer. 05/02 – GP Italia giovani – SL femminile Cortina (Bl)

Gio. 06/02 – Cdm – 1a prova DH femminile Garmisch (Ger)

Gio. 06/02 – Coppa Europa – DH maschile Saalbach (Aut)

Ven. 07/02 – Cdm – 2a prova DH femminile Garmisch (Ger)

Sab. 08/02 – Cdm – DH femminile Garmisch (Ger) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 08/02 – Cdm – SL maschile Chamonix (Fra) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Eurosport ed Eurosport

Sab. 08/02 – Coppa Europa – GS maschile Berchtesgaden (Ger)

Dom. 09/02 – Cdm – SG femminile Garmisch (Ger) – ore 11.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 09/02 – Cdm – PSL maschile Chamonix (Fra) – ore 09.30 e 13.15, diretta tv Eurosport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 07/02 – Alpen Cup seniores/juniores – Sprint TL maschile e femminile Tarvisio (Ita)

Sab. 08/02 – Cdm – Sprint TC maschile e femminile Falun (Sve) – ore 14.15, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02 – Alpen Cup seniores – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Tarvisio (Ita)

Sab. 08/02 – Alpen Cup juniores – 10 km TC maschile e 5 km TC femminile Tarvisio (Ita)

Sab. 08/02 – Coppa Italia sr/jr/u23 – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Folgaria (Tn)

Dom. 09/02 – Cdm – 30 km TL femminile e 50 km TL maschile Falun (Sve) – ore 09.30 e 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 09/02 – Alpen Cup seniores – 15 km TL femminile e 20 km TL maschiel Tarvisio (Ita)

Dom. 09/02 – Alpen Cup juniores – 15 km TL mass start maschile e 10 km TL femminile Tarvisio (Ita)

Dom. 09/02 – Coppa Italia sr/jr/u23 – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Folgaria (Tn)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 07/02 – Cdm – Qualificazioni HS145 maschile Willingen (Ger) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Ven. 07/02 – Alpen Cup – HS 109 maschile Kranj (Slo)

Sab. 08/02 – Alpen Cup – HS 109 maschile Kranj (Slo)

Sab. 08/02 – Cdm – HS145 maschile Willingen (Ger) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02 – CoC – HS117 maschile e femminile Brotterode (Ger)

Dom. 09/02 – Cdm – HS145 maschile Willingen (Ger) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 09/02 – CoC – HS117 maschile e femminile Brotterode (Ger)

COMBINATA NORDICA

Sab. 08/02 – Alpen Cup – Gundersen HS109/10 km Kranj (Slo)

Dom. 09/02 – Alpen Cup – Gundersen HS109/10 km Kranj (Slo)

BIATHLON

Sab. 08/02 – Ibu Cup – Sprint femminile e maschile Val Martello (Ita) – ore 11.00 e 14.00

Sab. 08/02 – Campionati Italiani u15/u13 – Individuale maschile e femminile di Val di Vizze (Bz)

Dom. 09/02 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile e maschile Val Martello (Ita) – ore 11.00 e 13.00

Dom. 09/02 – Campionati Italiani u15/u13 – Staffetta maschile e femminile di Val di Vizze (Bz)

SNOWBOARD

Sab. 08/02 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 13.30

Sab. 08/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Goetschen (Ger) – ore 17.30

Dom. 09/02 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 12.00

FREESTYLE

Gio. 06/02 – Coppa Europa – SS maschile e femminile La Clusaz (Fra) – ore 11.00

Sab. 08/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Kremnica (Svk) – ore 16.00

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Sab. 08/02 – Cdm – Doppio maschile Laas (Ita) – ore 11.00 e 12.00, diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 09/02 – Cdm – Singolo femminile (ore 09.00 e 11.00) e singolo maschile (ore 09.45 e 11.45) Laas (Ita) – diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 09/02 – Youth Games – singolo maschile e femminile Lendak (Svk) – ore 08.45 e 10.45

SKELETON

Sab. 08/02 – Mondiali juniores – Gara maschile Winterberg (Ger) – ore 09.00

Dom. 09/02 – Mondiali juniores – Gara femminile Winterberg (Ger) – ore 11.00

BOB ARTIFICIALE

Sab. 08/02 – Mondiali juniores/under 23 – Bob a due maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 12.00

Dom. 09/02 – Mondiali juniores/under 23 – Bob a quattro maschile Winterberg (Ger) – ore 12.00

SCI ALPINISMO

Sab. 08/02 – Cdm – Individuale maschile e femminile Berchtesgaden (Ger) – ore 10.40

Dom. 09/02 – Cdm – Sprint maschile e femminile Berchtesgaden (Ger) – ore 11.30

SPEED SKATING

Venerdì 7 febbraio – Cdm a Calgary (Canada)

orario da definire – 500 metri uomini, 1000 metri donne, 1500 metri uomini e 3000 metri donne Divisione B

A partire dalle 20.30 italiane – 500 metri uomini, 1000 metro donne, 1500 metri uomini e 3000 metri donne Divisione A

Sabato 8 febbraio – Cdm a Calgary (Canada)

orario da stabilire – 500 metri donne, 1000 metri uomini, 1500 metri donne e 5000 metri uomini Divisione B

A partire dalle 20.30 – 500 metri donne, 1000 metri uomini, 1500 metri donne e 5000 metri uomini Divisione A

SHORT TRACK

Sabato 8 Febbraio – Cdm a Dresda (Germania)

Dalle 13.16 Quarti di finale D/U 1000m

Dalle 14.01 Semifinali D/U 1500m

Dalle 14.37 Semifinali D/U 1000m

Dalle 15.11 Finali D/U 1500m

Dalle 15.51 Finali D/U 1000m

Dalle 16.25 Finale staffetta mista

Dalle 16.34 Semifinali staffetta femminile

Dalle 17.12 Semifinali staffetta maschile

Domenica 9 Febbraio Cdm a Dresda (Germania)

Dalle 13.12 Quarti di finale D/U 500m

Dalle 13.50 Semifinali D/U 1500m (2)

Dalle 14.26 Semifinali D/U 500m

Dalle 14.57 Finali D/U 1500m (2)

Dalle 15.37 Finali D/U 500m

Dalle 16.22 Finali staffetta D/U

PATTINAGGIO ARTISTICO

Giovedì 6 febbraio – Four Continents 2020

03:00-05:27 Rhythm dance danza sul ghiaccio

06:15-08:00 Short program coppie d’artistico

10:40-13:55 Short program individuale femminile

Venerdì 7 febbraio – Four Continents 2020

05:30-08:27 Free dance danza sul ghiaccio

10:05-13:55 Short program individuale maschile

Sabato 8 febbraio – Four Continents 2020

05:00-08:50 Free program individuale femminile

10:15-12:20 Free program coppie d’artistico

Domenica 9 febbraio – Four Continents 2020

03:30-07:25 Free program individuale maschile

9:30-12:00 Exhibition Gala

