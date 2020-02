Calendario Serie A calcio, orari e programma della prossima giornata (15-17 febbraio). Il palinsesto tv

Prosegue senza sosta il girone di ritorno del massimo campionato di calcio italiano maschile, che nel prossimo weekend da sabato 15 a lunedì 17 febbraio avrà in programma la ventiquattresima giornata della Serie A 2019-2020. Il turno si aprirà sabato 15 con gli anticipi Lecce-Spal, Bologna-Genoa e Atalanta-Roma, domenica 16 invece ci sarà spazio per la corsa scudetto: la Juventus infatti sarà impegnata in casa contro Brescia, mentre in serata Lazio e Inter si fronteggeranno in uno scontro diretto dal peso specifico molto importante. A completare il programma penseranno poi il lunch match Udinese-Verona e le sfide Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma, con Milan-Torino prevista infine nella serata di lunedì 17

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di tutti le sfide della ventiquattresima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Le sfide verranno trasmesse in diretta su Sky o DAZN come riportato di seguito, mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dei match più importanti.

PROGRAMMA, ORARI E TV SERIE A CALCIO (15-17 FEBBRAIO 2020)

SABATO 15 FEBBRAIO

15.00 Lecce-Spal (diretta su Sky Sport Serie A)

18.00 Bologna-Genoa (diretta su Sky Sport Serie A)

20.45 Atalanta-Roma (diretta su DAZN)

DOMENICA 16 FEBBRAIO

12.30 Udinese-Verona (diretta su DAZN)

15.00 Juventus-Brescia (diretta su Sky Sport)

15.00 Sampdoria-Fiorentina (diretta su Sky Sport)

15.00 Sassuolo-Parma (diretta su DAZN)

18.00 Cagliari-Napoli (diretta su Sky Sport Serie A)

20.45 Lazio-Inter (diretta su Sky Sport 1)

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

20.45 Milan-Torino (diretta su Sky Sport Serie A)

