Calcio: Manchester City squalificato per due anni dalla Champions League! Sentenza durissima della UEFA

Arriva una sentenza durissima dalla UEFA per il Manchester City, squalificato addirittura per le prossime due stagioni da tutte le coppe europee. La società inglese sarà così costretta a guardare dalla tv la Champions League, la competizione calcistica per club più importante d’Europa, a causa delle numerose violazioni delle regole imposte dal fair-play finanziario. Oltre alla squalifica da tutte le coppe organizzate dalla UEFA, il City dovrà pagare anche una multa di 30 milioni di euro.

Questa decisione potrebbe stravolgere gli equilibri del calcio europeo ed inglese, con molte stelle dei Citizens che potrebbero anche decidere di lasciare il club inglese per continuare a giocare in Europa. Anche il tecnico spagnolo Josep Guardiola, ancora a caccia della sua prima vittoria in Champions con il City, verrà nuovamente messo al centro delle voci di mercato estivo per un possibile trasferimento sulla panchina di un’altra big europea.

Foto: Lapresse