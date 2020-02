Calcio, Giorgio Chiellini torna in campo contro il Brescia! Juventus e Nazionale ritrovano il capitano!

A distanza di quasi sei mesi dall’ultima partita giocata, Giorgio Chiellini ha finalmente rimesso piede in campo. Il capitano della Juventus e della Nazionale italiana è infatti subentrato al minuto 78 della sfida dell’Allianz Stadium contro il Brescia, acclamato dal boato del tifo bianconero e strappando certamente un sorriso a tutti gli appassionati di calcio della penisola.

Chiellini aveva esordito nella presente edizione della Serie A alla prima giornata a Parma, realizzando anche la rete che aveva permesso ai campioni d’Italia in carica di espugnare il Tardini. Poi, però, il trentacinquenne azzurro era ben presto passato dalla gioia al dolore per via della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Ora la Juventus ritrova finalmente il perno della propria difesa, che avrà tutto il tempo per recuperare la condizione ottimale e prepararsi al meglio in vista degli Europei di giugno-luglio 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

antonio.lucia@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse