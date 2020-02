Basket, Marcin Gortat annuncia il ritiro: il polacco lascia dopo 12 anni di NBA

Marcin Gortat ha detto basta: il centro polacco, dopo una carriera ad altissimi livelli e ben 12 anni in NBA. ha annunciato il proprio ritiro dal basket professionistico. Gortat è stato finora l’unico giocatore proveniente dalla Polonia ad aver mai giocato nella lega cestistica statunitense e ha deciso di chiudere con la pallacanestro giocata sulla soglia dei 36 anni.

The Polish Hammer ha annunciato la propria scelta in un’intervista a TVP.info: “Mi ritiro. Voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno seguito, per me sono stati importanti. È giunto il momento di finire la carriera: ci ho riflettuto a lungo e ho deciso che è giunto il momento di ritirarmi”. Gortat ha disputato ben 806 partite in NBA, dove ha vestito le maglie di Orlando Magic (2007-2010), Phoenix Suns (2010-2013), Washington Wizards (2013-2018) e Los Angeles Clippers (2018-2019): chiude con una signora media di 9.9 punti e 7.9 rimbalzi a partita.

Foto: Ciamillo