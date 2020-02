Calcio femminile, Serie A 2020: la Fiorentina batte il Sassuolo, tre punti anche per Roma e Milan nel 15° turno

In attesa del derby d’Italia versione “rosa”, sono stati cinque i match andati in scena quest’oggi del campionato di calcio femminile di Serie A 2019-2020, validi per il 15° turno. A dare il via alle danze ci hanno pensato alle ore 12.00 gli incontri PinkBari-Florentia e Tavagnacco-Milan.

Ebbene, sono arrivate due nette affermazioni esterne: le toscane hanno espugnato il campo pugliese con un perentorio 4-1, frutto delle marcature di Melania Martinovic al 20′, di Francesca Imprezzabile al 27′ e della doppietta della svedese Sara Nilsson al 61′ e al 68′. Il Florentia, dopo aver subito il gol a freddo di Jenny Piro al 18′, ha saputo reagire alla grande, facendo emergere le differenze tecniche esistenti tra le due squadre. La compagine di Stefano Carobbi, dopo essersi presa la soddisfazione di arginare la forza della Vecchia Signora, si avvicina al quinto posto in classifica del Sassuolo, distante due lunghezze, mentre le pugliesi sono in terzultima piazza con due punti di vantaggio sul Tavagnacco in zona retrocessione.

Friulane che sono cadute in casa contro le rossonere: 4-0 lo score per la formazione allenata da Maurizio Ganz a segno con Linda Tucceri Cimini al 55′, Valentina Giacinti al 61′ su rigore, la solita islandese Berglind BjorgThorvaldsdottir al 77′ e con Sara Tamborini, classe 2001, in gol all’esordio in Serie A. Per Giacinti si tratta della nona rete in Serie A, mentre la nordica è a 5. La squadra meneghina sale a quota 35 punti e tiene il passo della Fiorentina (seconda in graduatoria), vittoriosa al “Gino Bozzi” di Firenze 2-1 contro il Sassuolo. Un match non facile per le ragazze di Antonio Cincotta, andate in vantaggio con Alia Guagni al 6′, ma raggiunte 3′ dopo dalla realizzazione della ceca Kamila Dubcova. Ci ha pensato la danese Frederikke Skiojdt Thoghersen a togliere le castagne dal fuoco al 77′. Le viola sono a -3 dalla Juve, avendo però una partita in più.

Giostra del gol al “Tre fontane” di Roma: le giallorosse hanno asfaltato letteralmente l’Hellas Verona con un 6-0 che non ammette repliche. Protagonista assoluta del confronto è stata Agnese Bonfantini, autrice di una tripletta al 20′, al 30′ al 47′. Alla festa capitolina hanno contributo anche Elisa Bartoli al 18′, la norvegese Andrine Hegerberg al 27′ e la brasiliana Andressa Alves da Silva su rigore nel minuto di recupero della prima frazione. Un successo che ha permesso alla squadra di Betty Bavagnoli di rimanere in quarta posizione a -4 dal Milan e della Fiorentina. Nell’ultimo incontro di giornata, vittoria per 3-0 dell’Empoli Ladies sul rettangolo verde dell’Orobica: Giorgia Giatras Zoi al 57′, Cecilia Prugna all’83’ e la svedese Jenny Hjohlman al 92′ le marcatrici. Con questo riscontro le toscane sono settime in classifica, mentre le lombarde sono sempre più fanalino di coda con un solo punto ottenuto.

Risultati della 15a giornata di Serie A femminile 2019-20

Pink Bari – Florentia San Gimignano 1-4

18’ Piro (B), 20’ Martinovic (F), 27’ Imprezzabile (F), 61’ Nilsson (F), 78’ Nilsson (F)

Tavagnacco – AC Milan 0-4

55’ Tucceri Cimini (M), 61’ rig. Giacinti (M), 77’ Thorvaldsdottir (M), 84’ Tamborini (M)

AS Roma – Hellas Verona 6-0

18’ Bartoli (R), 20’ Bonfantini (R), 27’ Hegerberg (R), 30’ Bonfantini (R), 45+1’ rig. Andressa (R), 47’ Bonfantini (R)

Fiorentina Women – Sassuolo 2-1

6’ Guagni (F), 9’ K. Dubcova (S), 77’ Thogersen (F)

Orobica Bergamo – Empoli Ladies 0-3

57’ Giatras (E), 83’ Prugna (E), 90’+2’ Hjohlman (E)

Juventus – Inter

Domani ore 12.30 (Diretta Sky Sport)

Foto: LPS/Roberto Comuzzo