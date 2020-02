Calcio a 5, Serie A 2020: Todis Lido di Ostia batte Cybertel Aniene 7-3 nell’anticipo del 23° turno della regular season

Anticipo di una certa importanza per la regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2019-2020 tra Cybertel Aniene e Todis Lido di Ostia. Nel derby laziale, vittoria degli ospiti di Maurizio Grassi, vittoriosi per 7-3 contro l’Aniene. Dopo che il primo tempo si era concluso sullo score di 1-1 per effetto delle marcature di Motta e di Sanna, Ostia ha cambiato marcia nella ripresa grazie ancora a Motta, Esposito (doppietta), Rocha (doppietta) e a Cutrupi. Niente da fare per i ragazzi di Mauro Micheli, costretti a capitolare, nonostante le realizzazioni di Anas e Villalva nel secondo tempo. Con questo risultato, Lido si avvicina sempre più alla salvezza diretta, mentre per il Cybertel è notte fonda.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO A 5

giandomenico.tiseo@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Divisione Calcio a 5