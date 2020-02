Calcio a 5, Serie A 2020: l’Italservice Pesaro travolge l’Acqua&Sapone nel posticipo del Pala Nino Pizza

L’attesissimo posticipo domenicale del 22° turno della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020 tra l’Italservice Pesaro e l’Acqua&Sapone Unigross ha sorriso ai campioni d’Italia che, tra le mura amiche del Pala Nino Pizza, hanno inflitto un pesante ko agli abruzzesi.

5-1 lo score in favore della formazione allenata da Fulvio Colini, che ha dominato la scena in lungo e in largo, meritando ampiamente il risultato pieno. A dare il via alle danze, nel primo tempo, sono stati Salas e Taborda, a segno al 10’58” e all’11’58”. Nella seconda frazione la chiosa pesarese è stata devastante: Borruto al 4’05” e al 10’10” e ancora Taborda al 6’50” hanno posto il punto esclamativo. La realizzazione di Gui al 17’38” non ha di certo consolato i ragazzi di Massimiliano Bellarte, usciti con le ossa rotta da questo match. Grazie a questo risultato Pesaro rafforza la sua leadership nella classifica generale (57) con quattro lunghezze nei confronti dell’A&S.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO A 5

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Divisione Calcio a 5