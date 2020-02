Cagliari-Napoli in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

La ventiquattresima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la quinta di ritorno, si giocherà tra sabato 15 e lunedì 17 febbraio. Tra sei le partite in programma domenica 9, quella prevista alle ore 18.00 metterà di fronte Cagliari e Napoli. Padroni di casa col 4-3-1-2, ma privi dello squalificato Naiggolan, ospiti con il 4-3-3. In dubbio per i sardi Rog, Cacciatore e Faragò, per i partenopei Koulibaly ed Insigne. Non saranno certamente della partita Pavoletti da una parte e Malcuit dall’altra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della partita della ventiquattresima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso, come accade di solito per il posticipo pomeridiano domenicale, in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251 ed in diretta streaming in abbonamento su DAZN.

PROGRAMMA CAGLIARI-NAPOLI

24ª GIORNATA

Domenica 16 febbraio ore 18.00

Cagliari-Napoli

Diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

Diretta streaming su Sky Go

Loading...

Loading...

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari: Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Pereiro, Joao Pedro, Simeone.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Elmas.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse