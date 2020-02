Bob, Stephanie Schneider è terza a Sigulda e vince la Coppa del Mondo, Nadezhda Sergeeva è campionessa europea

Stephanie Schneider approfitta dell’assenza di Kaillie Humpries e si aggiudica la Coppa del Mondo di bob femminile 2019-2020. La tappa di Sigulda (Lettonia), ultimo appuntamento stagionale, e per l’occasione valevole anche come Campionato Europeo va alla russa Nadezhda Sergeeva che quindi, diventa campionessa continentale con il tempo complessivo di 1:41.96 con appena 2 centesimi di margine sulla romena Andreea Grecu e 7 sulla tedesca Stephanie Schneider che, quindi, sale in vetta alla classifica generale per il primo trionfo in carriera.

La nativa di Breitenbrunn classe 1990 ringrazia l’assenza di Kaillie Humphries, che preferisce preparare i Mondiali di Altenberg di fine mese e chiude con 1611 punti contro i 1573 di Mariama Jamanka. Terza Christine de Bruin a quota 1514 quindi la statunitense chiude solamente quarta con 1484.

Quarta posizione nella prova odierna per la tedesca Mariama Jamanka a 18 centesimi, quinta per la canadese Christine de Bruin a 34, sesta per l’austriaca Katrin Beierl a 55, settime e ottave le russe Alena Osipenko e Lubov Chernykh rispettivamente staccate di 84 e 87 centesimi, quindi nona la svizzera Martina Fontanive a 91. Non erano al via bobbiste italiane.

Foto: Lapresse