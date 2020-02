Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: Lisa Vittozzi mina vagante, la forma è arrivata al momento giusto

Il countdown è terminato e il Mondiale di Anterselva, la manifestazione iridata di biathlon del 2020, è ormai alle porte. Da domani alla Südtirol Arena comincia un ricchissimo programma che si dilungherà dieci giorni e sarà composto da dodici competizioni, a partire dalla staffetta mista fino al gran finale delle partenze in linea di domenica 23 febbraio.

Chi sicuramente arriva al main event stagionale con tanta voglia di riscatto è la nostra Lisa Vittozzi. Al termine della beffa patita sul finire dello scorso inverno, seguita da un’estate abbastanza serena e decisamente impressionante in quanto a condizione, la ventiquattrenne nativa di Pieve di Cadore era data come principale favorita per la caccia alla sfera di cristallo insieme alla connazionale svedese Hanna Öberg, ma le cose per lei sono andate diversamente. Tanti errori al tiro, una condizione sugli sci che si è inceppata probabilmente di conseguenza e i risultati sono completamente mancati. Così, durante la salutare pausa di Natale, la sappadina è tornata a casa e ha deciso di resettare la mente, cancellando i problemi e ripartendo decisa con la preparazione ai Mondiali.

Il gennaio di Vittozzi è stato tutto in crescendo, con apice nell’ultima tappa in Slovenia dove sono arrivati quaranta bersagli colpiti su altrettanti tentativi nelle due prove individuali e il primo, attesissimo, podio. A poche ore dall’inizio della prima competizione Lisa pare dunque carica nella maniera giusta, consapevole dei progressi ottenuti e sicuramente più libera da pressioni visto che il discorso Coppa del mondo è ormai diventato un’utopia per questo inverno.

Ad Anterselva nel 2019 arrivarono per Vittozzi un quinto e un terzo posto nella sprint e nello storico inseguimento del doppio podio azzurro (vittoria di Dorothea Wierer). Un obiettivo realistico potrebbe essere quello di migliorare entrambi questi piazzamenti, mettendo in campo tutta la determinazione e forza di volontà che l’azzurra non ha mai perso nonostante il brutto periodo passato. Alla fine però sarà come sempre la pista a dare le definitive sentenze, ma la sensazione è che il vento abbia finalmente cominciato a soffiare nella giusta direzione.

michele.brugnara@oasport.it

Foto: LaPresse