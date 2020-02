Basket, Coppa Italia 2020: la Reyer Venezia batte Brindisi e conquista il suo primo successo nelle Final Eight

Dopo due scudetti la Reyer Venezia conquista anche la sua prima Coppa Italia. Il sodalizio lagunare ha battuto l’Happy Casa Brindisi, 73-67, in una finale combattuta che l’ha, però, sempre vista in testa all’incontro.

La partita comincia nel segno di Tonut, che segna cinque punti e serve tre assist per i canestri di De Nicolao, Mazzola e Watt che propiziano il parziale di 13-2 con cui Venezia inizia il match. La Reyer è attivissima in difesa e i pugliesi segnano appena due punti nei primi sette minuti. Proprio Tonut fa finire ai suoi il primo periodo in bellezza con la tripla, sulla sirena, del 18-8.

Il secondo quarto inizia con una bomba di Bramos che regala il +13 alla Reyer. La partita prosegue con le difese a farla da padrone, ma sul finire della seconda frazione di gioco si accende Adrian Banks che segna 9 punti e riporta i suoi a -7 sul 28-21. I lagunari perdono il controllo del match e alla pausa lunga Venezia guida con appena quattro punti di vantaggio, con il risultato di 34-30.

La ripresa inizia con l’equilibrio a farla da padrone, Brindisi soffre un po’ nel terzo quarto, ma resta a contatto grazie ai rimbalzi offensivi.

Ad inizio quarto periodo i due sodalizi sono ancora vicinissimi. A sette minuti dalla fine i pugliesi arrivano a -4, sul 55-51, grazie ad una tripla di Campogrande. Watt e Daye, però, propiziano un mini parziale di 5-0 e riportano i lagunari a +9, costringendo gli avversari a chiamare time out. Al ritorno in campo, tuttavia, Tonut segna dall’arco e permette ai suoi di allungare ulteriormente raggiungendo il +12. Banks non ci sta e con 8 punti consecutivi riporta i suoi a -6 sul 65-59. Daye sbaglia due triple consecutive e dall’altra parte Stone fa fallo antisportivo su Sutton, il quale, fortunatamente per i rivali, sbaglia ambedue i liberi. Martin con una schiacciata, ad ogni modo, porta i suoi sul -4. Ad un minuto dalla fine, però, Daye si fa perdonare e segna la tripla che manda i titoli di coda sul match.

IL TABELLINO DI REYER VENEZIA – HAPPY CASA BRINDISI 73-67 (18-8, 16-22, 16-13, 23-24)

VENEZIA: Stone, Bramos 12, Tonut 13, Mazzola 6, Watt 17, Cerella, Filloy, De Nicolao 5, Daye 13, Vidmar, Casarin, Chappell 7.

BRINDISI: Banks 27, Thompson 6, Zanelli 7, Stone, Brown 3, Gaspardo 8, Martin 5, Cattapan, Campogrande 6, Sutton 5, Guido, Ikangi.

Credit: Ciamillo