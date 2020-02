Australian Open 2020, nel doppio misto Krejcikova e Mektic battono Mattek-Sands e Murray

Agli Australian Open di tennis nella giornata odierna è andata in scena anche la finale del torneo di doppio misto, che ha premiato la coppia composta dalla ceca Barbora Krejcikova e dal croato Nikola Mektic. Battuti nell’atto conclusivo la statunitense Bethanie Mattek-Sands ed il britannico Jamie Murray al match tie break, con lo score di 5-7 6-4 [10-1].

Nel primo set partono bene Mektic e Krejcikova, che operano subito il break in apertura e lo mantengono per tutta la durata della partita senza particolari patemi, perdendo appena un quindici in quattro turni al servizio. Avanti 5-4 però, la coppia numero 5 del tabellone si fa rimontare dal 30-0, e al deciding point subisce il controbreak. Dal punto che poteva valere il set alla disfatta: sulle ali dell’entusiasmo Mattek-Sands e Murray bissano il break nel dodicesimo gioco e chiudono la contesa sul 7-5.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, poi Krejcikova e Mektic salgono in cattedra e tolgono il servizio ad entrambi gli avversari, portandosi su 5-2. Ancora una volta al servizio per il set però, al deciding point subiscono il break. Il margine però questa volta è rassicurante, con la chiusura del set che arriva nel decimo game per 6-4.

Il match tie break decisivo non ha storia: Mektic e Krejcikova perdono soltanto il terzo scambio, poi dominano il lungo ed in largo la contesa, chiudendo con un eloquente 10-1 e portando a casa il titolo dello Slam.

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock.com