ATP Buenos Aires 2020: Casper Ruud batte in finale Pedro Sousa e conquista il torneo

Il norvegese Casper Ruud supera con un netto 2-0 (6-1 6-4) il portoghese Pedro Sousa e conquista il torneo Atp 250 di Buenos Aires. Il numero 45 del ranking ha messo in campo il suo miglior tennis battendo senza troppe difficoltà l’avversario. Ad onor del vero per il 31enne nativo di Lisbona la finale può considerarsi un grande risultato visto che è entrato nel main draw da lucky loser.

Il primo set è tutto appannaggio di Ruud, che piazza subito il break e tiene bene al servizio (3-0). Il portoghese prova a reagire ma nel sesto game perde nuovamente il punto nel proprio turno di battuta prima di cedere 6-1. Sousa è troppo falloso al servizio mettendo in campo solo il 48% di prime e vincendo il 33% di punti con la seconda.

Il secondo parziale inizia come il precedente, con il numero 45 del mondo che piazza il break e sale 2-0. Il portoghese migliora le statistiche con la prima che sale al 69% e rimane attaccato al match conquistando i successivi tre game nel proprio turno di battuta (5-3). Ruud sente la pressione nel decimo game ma riesce comunque a portare a casa il punto decisivo ai vantaggi chiudendo sul 6-4. Per il 21enne norvegese si tratta della prima vittoria in un torneo Atp grazie alla quale si proietta tra i primi 35 del ranking mondiale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse