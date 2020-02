Atletica, World Indoor Tour: Duplantis insegue il record del mondo a Torun, c’è anche Luminosa Bogliolo

Torun è pronta per ospitare la quarta tappa del World Indoor Tour 2020 di atletica leggera, il circuito di meeting organizzato dalla Federazione Internazionale che è giunto a metà del suo percorso. Nella città in Polonia andrà in scena la tradizionale Copernicus Cup, l’appuntamento è per sabato 8 febbraio e la carne al fuoco è davvero tanta. L’uomo più atteso è indubbiamente lo svedese Armand Duplantis che pochi giorni fa a Karlsruhe ha sfiorato il record del mondo a 6.17 metri: il fuoriclasse del salto con l’asta ci proverà nuovamente sfidando il padrone di casa Piotr Lisek e il canadese Shawn Barber.

Il pubblico attende l’idolo di casa Adam Kszczot, Campione del Mondo indoor sugli 800 metri, che incrocerà il tedesco Marc Reuther capace di sconfiggerlo in occasione dell’ultima tappa della competizione ma attenzione a non sottovalutare il bosniaco Amel Tuka e l’altro polacco Marcin Lewandowski. Ci sarà da divertirsi anche nel peso col croato Filip Mihaljevic e il polacco Konrad Bukowiecki (21.88 mercoledì sera a Ostrava) che si fronteggeranno a viso aperto con il ceco Tomas Stanek pronto a inserirsi.

Annunciato il corpo a corpo tra la statunitense Christina Clemons e la nigeriana Tobi Abusan sui 60 metri ostacoli dove ci sarà anche la nostra Luminosa Bogliolo desiderosa di migliorare il suo 8.02 mentre sui 60 metri maschili si attende la sfida tra il britannico CJ Ujah e lo slovacco Jan Volko, Campione d’Europa in carica, con l’altro britannico James Dasaolu pronto a inserirsi. La donna copertina nel salto in lungo è l’ucraina Marina Bekh-Romanchuk, sui 400 metri da non perdere Lisanne De Witte e Lea Sprunger, l’etiope Axumawit Embaye è pronta a dominare i 1500 metri.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse